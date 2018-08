Polémica en Palmés por una comida en el campo de la fiesta y falta de saneamiento

La polémica ha surgido entre los vecinos de Palmés, localidad de procedencia de portavoz municipal del PP, José Araújo, y del exregidor socialista Francisco Rodríguez. Una de las personas que ejerce la función de portavoz del colectivo de vecinos que permanece sin saneamiento -según esta misma fuente hay 42 vecinos afectados-, pone en cuestión que el hasta ayer alcalde en funciones, José Araújo, invitara a decenas de personas a degustar una paella el pasado fin de semana, entre los que se encontraban los exalcaldes populares Manuel Cabezas y Enrique Nóvoa "Poly", colocando sillas y mesas junto a las de la comisión de fiestas. Además de criticar que no realizaran gasto en el bar de la comisión, más allá de entregarle cien euros como vecino, censuraron que como la zona carece de alcantarillado, alguno de ellos utilizara las fincas que hay en el entorno para "aliviar sus necesidades" y dejaran desperdicios.

El portavoz vecinal reprocha a Araújo que indicara a los vecinos, tras la entrega de firmas que realizaron en su momento los afectados, que el Concello no cuenta con liquidez para acometer esas obras, y días más tarde afirmara durante una entrevista en una emisora de la ciudad que la Administración local dispone de superávit.

José Araújo comunicó verbalmente a este periódico que no quiere ejercer su derecho a réplica, "por no entrar en polémicas", pero califica de "falsedad", en un texto colgado en las redes sociales, que tuviera 200 invitados, como indicó el portavoz vecinal, precisando que se trataba de 85. También explica que organiza esa comida para amigos desde hace más de veinte años y que le hicieron la paella en casa, no servida por un catering como había afirmado el portavoz vecinal, "por no darle trabajo a la comisión de fiestas y por economizar".

El portavoz vecinal remitió 12 mensajes a este periódico desde su teléfono móvil y 5 fotografías, sobre las mesas y "sobre el estado en el que ha quedado el campo de la fiesta, después de que limpiaran un poco".