OUeC critica frecuencias de más de una hora a Oira y pide reforzar las rutas a las zonas de baño en verano

En relación con el servicio de autobús urbano, precisamente ayer el grupo municipal Ourense en Común (OUeC) hacía llegar por registro una petición dirigida a la Concejalía de Infraestructuras y Medio Ambiente, con competencias en materia de transporte, para "reforzar" en lo que queda de verano el acceso público a las zonas de baño de la ciudad.

El portavoz de OUeC, Martiño Xosé Vázquez, afirma que "son numerosas las quejas" que recibe su grupo por parte de usuarios que pretenden hacer uso de las líneas de autobús urbano para desplazarse a la zona fluvial de Oira o a la piscina de Os Remedios pero que "pasan más tiempo viajando que disfrutando de las propias instalaciones".

Así, relata OUeC que, mientras la piscina de Os Remedios es "inaccesible" en transporte público, desde determinados puntos de la ciudad un vecino puede tardar más de una hora y media en llegar a las piscinas públicas de Oira, necesitando incluso hacer transbordo.

Martiño Vázquez pone como ejemplo de perjudicados por el actual mapa de rutas la parte sur de la ciudad, en concreto los barrios de A Cuña o Mariñamansa.

El servicio a Oira está cubierto por dos líneas. La 11A, entre el Sexto Instituto y Santa Mariña, que inicia su actividad a las 6.55 horas desde esta última localidad y finaliza a las 22.25 con la última salida desde Oira a Xoán XXIII, y una frecuencia de 75 minutos. La línea 23, que solo funciona en julio y agosto, cubre la ruta Xardín do Posío-Oira y opera en horario de tarde, desde las 15.00 a las 22.00, con intervalos de 40 minutos.

Martiño Vázquez considera que "no es normal que por la mañana, uno de los mayores nodos de atracción en época estival tenga solo una línea, y con frecuencias superiores a la hora". Además, el portavoz de OUeC censura el argumento del uso para reducir frecuencias: "Si el servicio es malo es obvio que la gente no lo use y emplee otros medios para llegar", y añade que precisamente la "obligación" de las administraciones es ofrecer soluciones.

Desde el grupo critican también que la falta de un transporte metropolitano en funcionamiento impide la conexión con recursos de ocio estival próximos como el complejo deportivo de Monterrei, al que llegar en transporte público "puede suponer una verdadera odisea". Después de lustros siendo demandado por más de 130.000 residentes en los ayuntamientos de Ourense, Amoeiro, Barbadás, Coles, Punxín, Pereiro de Aguiar, San Cibrán das Viñas y Toén, "seguimos sin contar con este servicio, indispensable para atajar los graves problemas de movilidad que sufre la capital", afirma Martiño Xosé Vázquez.