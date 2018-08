Jácome entrega su renta a la Diputación pero considera "absurdo" hacerla pública

El portavoz de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, exige a la Diputación provincial que "actualice y haga más accesible" el apartado de transparencia de su página web. Se refiere, en particular, al apartado de declaración de bienes y rentas de los cargos electos. Denuncia Jácome que el portal institucional no deja constancia de que la declaración, como es su caso, ha sido presentada aunque el titular decida no hacerla pública.

Pide en este sentido que incluya en dicho apartado la certificación que acredite que, en efecto, la declaración de la renta del diputado ha sido presentada. Censura que, por el contrario, se deje el espacio en blanco "ya que da pie a suspicacias, y deja entrever erróneamente que se pretende ocultar algo".

DO considera "absurdo y una demagogia absoluta" que se pretendan hacer públicos "unos ingresos privados que especifican datos personales y que por otro lado estarían blindados por la ley de protección de datos". Jácome cree que lo que se deberían analizar son las variaciones patrimoniales durante el periodo electo. En todo caso, matiza que la suya está presentada a fecha del 1 de agosto, aportando el certificado.