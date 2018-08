Urbanismo ve factible liberar crédito para actuar de oficio en edificios en ruina del casco histórico

La presencia de andamios y puntales en el casco histórico de la ciudad de As Burgas conteniendo fachadas que amenazan con desplomarse se ha hecho habitual para los ourensanos, habida cuenta de los años que llevan formando parte del paisaje de la zona antigua, especialmente en la parte sur, las más afectada por el abandono.

Tras sucesivas críticas por parte de la oposición en la junta de área de Urbanismo, el debate sobre la eliminación de estos elementos se trasladará al próximo pleno municipal. Ourense en Común ha anticipado su decisión de pedir la dotación "por la vía de urgencia" de fondos para la ejecución subsidiaria de la retirada de los polémicos apeos. Por su parte, el edil de Urbanismo, José Cudeiro, ve factible esta opción, que se traduciría en la tramitación de una modificación de crédito, toda vez que el presupuesto para 2018 que ya contemplaba una partida superior a los cien mil euros para este cometido, fue rechazado por la oposición. "Nuestra voluntad era hacerlo ya pero ellos votaron en contra del presupuesto", reprocha, "pero si se vota ir a una modificación de crédito y todo es favorable, tanto desde el punto de vista técnico como económico, así lo haremos", señala.

El portavoz de OUeC, Martiño Vázquez, matiza que el presupuesto no obtuvo el apoyo de la oposición porque el interventor municipal mostró su disconformidad, de ahí que, "ante el silencio de los propietarios", el Concello sólo tiene una vía posible: "ejecutar la actuación de oficio y remitirles los gastos, junto con la correspondiente sanción".

Lo cierto es que alguna de estas estructuras, que deberían tener carácter provisional como medida de protección ante el riesgo de derrumbe, llevan más de una década ocupando el espacio público sin que los propietarios se hagan cargo de la reforma o demolición del inmueble, eludiendo los requerimientos del servicio de disciplina urbanística del Concello de Ourense.

El grupo OUeC culpa al gobierno local de "desidia" ante este abandono que sufre el centro histórico de la ciudad y acusa de "falta de diligencia" al concejal de Urbanismo, José Cudeiro, al que reprocha la ausencia de apremio ante los propietarios. Así lo manifestó ayer el portavoz Martiño Xosé Vázquez, que presentará ante el próximo pleno municipal una iniciativa para que el Concello no espere ni un minuto más y actué de oficio retirando los apeos que invaden la vía pública.

El grupo alerta del "grave riesgo para la seguridad de las personas" que representan estos armazones y avanzó que pedirá la dotación de una partida específica para retirarlos. Sostiene que alguno de estos andamios "está cediendo" y destaca que "no se trata solo de un problema estético", sino también de un riesgo para las personas. OUeC se refiere en particular a un edificio de la calle Liberdade en el que, asegura, "los vecinos observan alarmados como la estructura cada día cede un poco más". Critica Martiño Vázquez que la solución del gobierno municipal "fue calzar el andamio con tablas y poner una cinta de plástico alrededor".

Por el contrario, Cudeiro negó ayer problemas de seguridad para los viandantes: "Me remito a los informes técnicos que dicen que no hay inseguridad; es verdad que hay un problema por el desgaste de uno de los pies y hay que calzarlo, pero no hay peligro de derrumbe y se ha requerido al propietario", explica el edil.

Cudeiro niega también la falta de diligencia por parte del gobierno local frente a la gestión de los expedientes de ruina, si bien admite dificultades con los propietarios. "Hemos hecho requerimiento para que adopten las correspondientes medidas, pero unos no existen, otros se declaran en quiebra y otros no dan hecho...". La única solución, añade el concejal, "es a través de una orden de ejecución del Concello".

"Poco cariño"

El caso más sangrante se produce en la calle Hernán Cortés, donde un armazón de grandes dimensiones contiene las fachadas de dos edificios declarados en ruina en 2005, hace 13 años. Ourense en Común recuerda que "tuvimos que insistir en decenas de comisiones para que el señor Cudeiro instara a los técnicos de la oficina del PERI a requerir a los propietarios que retirasen los apeos". Hechos los requerimientos, la estructura continúa en el mismo lugar. OUeC censura el "poco cariño" del gobierno de Jesús Vázquez "para con el corazón histórico de la ciudad".