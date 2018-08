García considera "injustificable" que no se ponga en marcha el transporte metropolitano

El alcalde de O Barco y presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), Alfredo García, contempla como "algo injustificable" que pueda terminar el mandato sin que se ponga en marcha el transporte metropolitano de Ourense, teniendo en cuenta que el gobierno local y la Xunta de Galicia son del mismo color político. "Habrá que preguntarle al alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, porque es su responsabilidad", indica, teniendo en cuenta que "siempre venden lo del gobierno amigo, pero a la hora de la verdad resulta que no es tan amigo".

Alfredo García considera que los transportes metropolitanos "son el futuro, evidentemente, porque en el momento que se doten de un buen servicio público de autobuses, disminuye el número de vehículos que circulan por la ciudad, con lo que la hacen más accesible y más humana", además de los "beneficios que representa para el comercio, para el desarrollo económico y para el dinamismo de la población que vive en el entorno de las grandes urbes".

El presidente de la FEGAMP se muestra convencido de que este tema "no tiene vuelta atrás; el transporte metropolitano es la solución para que la gente llegue en transporte público a la ciudad".

Por su parte, el alcalde de Amoeiro y secretario provincial del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino, sostiene que el gobierno municipal de Ourense "no tiene voluntad política de poner en marcha el transporte metropolitano, porque no han dado ningún paso ni adoptaron ninguna medida para ponerlo en marcha". Villarino sostiene que el gobierno que preside Jesús Vázquez "carece de la voluntad política de crear una gran área metropolitana, en la que se inserte el transporte metropolitano. Sin esa visión municipal, es imposible que fructifique nada".

El alcalde de Ameiro considera que el gobierno local de Ourense incluso podría sacarle rentabilidad electoral a la puesta en marca del transporte metropolitano, en un momento que tiene atascado el PXOM y los presupuestos, pero "no lo hace porque no le da valor". Lamenta que contemple el transporte metropolitano como "una cosa ajena a la ciudad. Ourense está actuando, a todos los niveles, como si los concellos de alrededor no existieran".

Rafael Rodríguez Villarino apunta que el Concello de Ourense podría solucionar la situación, incluyendo en las bases de la adjudicación de la concesión del transporte municipal las rutas de enlace con los municipios limítrofes, tras llegar a un acuerdo con la Xunta, para que aporte financiación, y con los propios municipios del entorno.