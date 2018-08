Rodolfo Prada, nacido en Os Peares a finales del siglo XIX -emigró con 17 años a Argentina y llegó a ser el albacea de Castelao-, es una de las figuras más relevantes del colectivo de emigrantes en Buenos Aires. El presidente de Pen Galicia, Luís González Tosar, que retornó a Galicia a los 17 años para completar sus estudios y establecer definitivamente su vida aquí, destaca que el Centro Ourensano de Buenos Aires "llegó a ser el epicentro de la cultura y de la intelectualidad gallega en la zona", por lo que Castelao "tenía allí su despacho, rodeado por todos los miembros de la Irmandade Galega, que era el Partido Galeguista en el exilio". En los años ochenta se fusionaron los cuatro centros provinciales. La entidad homenajeada, el Centro do Partido do Carballiño en Buenos Aires, fue fundada en 1918 por un grupo de carballiñeses procedentes de Banga, entre los que destacaban los hermanos Blanco, comerciantes e industriales acaudalados en la ciudad de Buenos Aires. Decidieron crear un grupo, que inicialmente se denominó Hijos de Banga y sus Contornos. En 1920 pasó a denominarse Centro do Partido do Carballiño, para englobar toda la comarca.