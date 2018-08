Más de 25.000 degustaciones en Monterrei

Monterrei cuenta con 26 bodegas, de las que 16 participaron en la XIII Feria del Vino de la denominación de origen que se celebró en la Alameda de Verín desde el pasado viernes hasta el domingo, a la que se han sumado stands de productos alimenticios de la zona, para continuar uniendo el mundo del vino con la gastronomía. Tiene 426 viticultores, con 566 hectáreas de producción, con la firme determinación de "apostar por la calidad y por no perder la historia que acompaña a nuestros vinos", destaca la presidenta, Lara Da Silva Rodríguez, que mantiene la esperanza de "seguir ganando cuota de mercado en el exterior".

La presidenta de la Denominación de Origen, Lara Da Silva Rodríguez, califica como "un éxito" la XIII Feria del Vino de Monterrei, que ha superado las 25.000 degustaciones, frente a las 20.000 de la edición anterior. El tiempo ha sido uno de los aliados para lograr este objetivo, frente a las temperaturas extremas de la semana anterior, que llegaron a superar los 40 grados, por lo que mucha gente se resistía a salir de sus casas. En ese sentido, la presidenta reconoce: "Nos va muy bien que corra un airillo. Si fuera la semana anterior, lo hubiéramos pasado un poquito peor". Para evitar este problema, la denominación de origen ha introducido este año una novedad. Cada bodega dispone de stand propio, individualizado, "con espacio entre ellos, para evitar el bochorno, evitar la acumulación, esas zonas sobresaturadas de la feria, en las que la gente ya no entraba, porque veía el mogollón desde fuera y decía: yo ahí no me meto", explica la presidenta, y reconoce que muchos bodegueros le han trasladado la petición de que se mantenga este formato.

La XIII Feria del Vino de Monterrei recibió visitas, a lo largo de las tres jornadas de duración, de toda la provincia de Ourense y otros puntos de Galicia, a las que se han sumado muchas personas de Madrid, Valencia, Barcelona, Bilbao y del exterior, procedentes de Italia, Alemania y Francia. Da Silva considera que los vinos de Monterrei "están muy marcados por ese clima mediterráneo-continental que tenemos. Nuestros tintos son muy afrutados, de color púrpura-cereza, y tienen un sabor en boca muy equilibrado".