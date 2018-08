El PSdeG de Leiro critica el cierre de la biblioteca municipal en agosto

El PSdeG de Leiro denuncia que la biblioteca municipal de la localidad permanezca cerrada durante los 21 días en los que el profesional que atiende en la instalación está de vacaciones, del 6 al 26 de agosto.

Los socialistas critican que el grupo de gobierno "no se preocupa en cubrir este puesto", prefiriendo "cerrar la biblioteca y no prestar este servicio en uno de los momentos en los que niños y mayores disponen de más tiempo para el acceso a la cultura".

Asimismo, el PSdeG le recuerda al regidor de la localidad que la biblioteca "no es un lujo del que se pueda prescindir durante el verano y, por tanto, no hay excusas que valgan para justificar el cierre temporal de esta instalación en Leiro", ya que "no es de recibo que la biblioteca municipal siga estando cerrada al público por muy agosto que sea".

Por ello, los socialistas le reclaman al grupo de gobierno "una mayor exigencia a la hora de ofrecer este servicio a la ciudadanía" y que "bajo ningún concepto, pueda suspenderse en el futuro la oferta de biblioteca municipal, la única de la que dispone el municipio".

Sustitución del bibliotecario

En este sentido, el PSdeG insta al Consistorio a que "contrate a otra persona" en sustitución del profesional "que desempeña su labor de bibliotecario todo el año y que tiene todo el derecho del mundo a coger sus vacaciones anuales".

"Esta ligereza para dar cerrojazo a este centro de lectura y consulta no puede repetirse el próximo verano. Hay una falta total de previsión de este gobierno, que tenía que haber contratado a una persona. Es inconcebible esta falta de previsión, que denota una consideración menor a este servicio esencial", lamenta la formación.