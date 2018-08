Bieito Romero: "Ser hijo adoptivo de Esgos es muy especial al tratarse del lugar donde nació mi padre"

A pesar d eno tener familiaresexplorando la música durante toda su vida, recorriendo España y el mundo gracias a su ritmo y el de sus compañeros en Luar na Lubre.

Tres décadas no son nada para alguien que desempeña su trabajo de manera incansable y con amor por lo que hace, y así continúa Luar na Lubre de lleno en su gira de promoción al disco "Ribeira Sacra", un canto de amor por la comarca gallega que a pesar de tratarse de una obra "anticomercial" en palabras del gaiteiro y miembro fundador del grupo, está funcionando de maravilla y ya ha sido escuchado en más de treinta conciertos y lo que queda.

Tras el concierto de ayer en el castillo de la Adrada, Luar na Lubre visitará Palencia, Jumilla y Torrelavega antes de regresar a Galicia y dar uno de los conciertos más especiales de la gira en Esgos. Especial por tratarse de una celebración multitudinaria en la tierra que vio crecer al padre y a los abuelos de Bieito Romero y porque el gaiteiro será nombrado "hijo adoptivo" del concello, una condecoración que llena de orgullo a un artista que ha logrado transmitir como nadie la cultura musical gallega.

El futuro, lejos de desconectar de la música, continuará trayendo novedades para los fans de Luar na Lubre. Según ha comunicado el propio Bieito Romero, el año 2019 albergará un nuevo trabajo del grupo que en caso de que se mantengan las expectativas saldrá en los últimos meses del curso. Mientras, compaginarán la gira con la elaboración de la obra.

La constancia de Luar na Lubre durante los 32 años que lleva en activo es digna de ser destacada. Como admite Romero, pocos grupos han sido capaces de mantener una media de trabajo que corresponda a un disco cada dos años. Mientras siga existiendo la inspiración, y por lo que transmite el gaiteiro la hay y para rato, Luar na Lubre continuará maravillando a todos los amantes de la música folk y tradicional gallega.

El pasado 8 de agosto Bieito Romero acudía a Esgos para presentar junto al presidente de la Diputación ourensana y el alcalde de Esgos el concierto que el grupo Luar na Lubre dará el 19 de agosto en el concello. Sin él mismo esperarlo, la promoción de la actuación añadió el anuncio de que Bieito Romero será nombrado hijo adoptivo de Esgos el mismo día del concierto, lugar con el que guarda un gran vínculo al tratarse del lugar donde nacieron sus abuelos y su padre y donde recuerda parte de su infancia.

-¿Cómo viviste el anuncio del alcalde de Esgos de tu próximo nombramiento como "hijo adoptivo" del concello?

-Me pilló por sorpresa, porque íbamos a presentar el concierto que daremos el 19 de agosto. El tema es que quedamos para hacer la presentación delante de los medios y Mario Rodríguez y Manuel Baltar me sorprendieron con esta noticia, que fue una grata sorpresa porque es un concello donde nació mi padre y más familiares por parte de padre. Estoy encantadísimo, por supuesto.

-¿Ya habéis tocado en Esgos?

-Es la primera vez que tocamos allí. Hemos estado en Maceda y otros lugares de Ourense, pero en Esgos nunca habíamos actuado. Es muy especial, por lo comentado y porque habrá más de sesenta colaboradores. Presentaremos nuestro último trabajo, "Ribeira Sacra", que ya está en el mercado. Esgos es una zona de recuerdos de mi infancia.

-¿De qué manera comenzaste a tocar la gaita?

-No tenía nadie en la familia ni músico ni ligado a la música. De repente me empezó a gustar el mundo de las melodías tradicionales, concretamente la gaita. Comencé con trece años, bastante tarde. De esas no había escuelas, ni medios ni incluso artesanos como podemos tener en estos momentos. Me fui apasionando y entrando en el mundo hasta el punto que me hice profesional y gracias a Dios podemos andar por todo el mundo y llevando nuestra cultura a distintas partes.

-¿Y cuándo te diste cuenta de que podías vivir de la música?

-Tardamos mucho tiempo en entenderlo. Vivir de la música es muy complicado, y en estos momentos más. Hubo un tiempo que nos fue muy bien, fuimos disco de oro consecutivo en dos de nuestros trabajos, y en 1998 más o menos dimos el paso, el camino a la profesionalización del grupo. No era nada fácil pero nos salió bien. Éramos un grupo que salía con mucha frecuencia de Galicia, como seguimos haciendo en la actualidad. Los tiempos eran un poco mejores, ahora la música se desvalorizó muchísimo. Fue una decisión meditada, para nada improvisada y formó parte de un proceso de entre diez y doce años desde la creación hasta que vimos que era un momento para apostar por ello. Y aquí seguimos, 32 años después con ganas de continuar el tiempo que haga falta.

-¿Hasta qué punto influyó en vuestra popularidad que Mike Oldfield incluyese una adaptación del tema O Son do Ar en "Voyager"?

-Mike Oldfield hizo una versión de un tema mío a partir de un encuentro que tuvimos con él en A Coruña en 1988. Dimos un concierto privado para él, y a raíz de esto creamos una relación, incluso le envié una gaita gallega que me encargó. Estuvimos en contacto a través de carta, y se interesó por la música celta hasta tal punto que hizo un disco dedicado a este tipo de música, "Voyager". Más tarde en 1999, hizo una gira internacional llamada Then and Now en la que recuperaba canciones antigua al mismo tiempo que ponía en valor lo que estaba haciendo en ese momento. Nosotros estuvimos como grupo invitado en la parte de España, que creo que fue la más potente de toda la gira. Fueron doce conciertos a través de toda la península e islas.

-En vuestra carrera musical amplísima, ¿destacarías alguna colaboración?

-Todas son importantes y no recalcaría una por encima de otras, pero diría Ismael Serrano, Diana Navarro, Lila Downs, Mago de Oz y muchas más. Nosotros hacemos colaboraciones con gente que nos emociona su trabajo, su música o su forma de cantar. Emocionalmente nos tiene que gustar, la cuestión empática está por encima de todo.

-¿De dónde sale la inspiración para tanto trabajo?

-La inspiración en Galicia no es difícil tenerla. Si te gusta y estás interesado en explorar, encuentras muchos recursos y fuentes donde encontrarla. Además, Luar na Lubre es una banda muy creativa. Hay muy pocos grupos en Europa que tengan una media de disco cada dos años como tenemos nosotros. Son una carta de presentación, muestras de salud de una banda. "Ribeira Sacra" es un trabajo dedicado a una comarca concreta en Galicia, es decir a priori es un disco anticomercial, no tan vendible como pueden ser otras propuestas más abiertas. Se refiere a una zona muy concreta y está funcionando de maravilla.

-Lleváis más de 1200 conciertos, y Esgos será uno de los más especiales.

-En una trayectoria tan amplia hay muchos conciertos especiales. Dentro de esta gira, por el hecho de ser nombrado hijo adoptivo para mí tiene un significado especial, además que es la tierra de mis abuelos y mi padre y de alguna manera estaré viendo caras familiares.