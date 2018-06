La oposición alerta de que si el PP no aprueba el nuevo PXOM en el pleno lo llevará al juzgado

El anuncio realizado en el pasado pleno por el alcalde de que acababan de recibir el informe solicitado al Consello Consultivo de la Xunta, y este daba al Concello la posibilidad de aprobar inicialmente fuera del pleno municipal el nuevo Plan Xeneral de Ordenación Municipal (PXOM) al no tener el gobierno local del PP mayoría en la corporación para llevarlo a pleno, ha abierto la caja de los truenos en los grupos de oposición.

Tanto PSOE como OUeC advirtieron ayer en sendas comparecencias públicas que el informe que mencionó el alcalde "no es vinculante ni preceptivo", indicó el portavoz del PSOE en el Concello José Ángel Vázquez Barquero y si este PXOM no se debate y aprueba en pleno, acabará denunciado en el juzgado. Es decir que seguirá el mismo camino que siguió el PXOM de 2003 y que fue anulado hace 7 años al igual que ocurrió en 2016, con el ordenamiento urbanístico provisional. En este último caso por no haber sido sometida a exposición pública.

Por ese motivo el PSOE pidió ayer al alcalde que "no caiga en la tentación de sustraer al pleno, la aprobación del PXOM pues es el único órgano competente para ello".

El PP mantiene que la posibilidad de aprobar en Junta de Gobierno Local (integrada esta solo por el alcalde y ediles del PP) el PXOM, es una nueva vía que se abre, tras la entrada en vigor de la nueva ley del suelo de Galicia. Para saber si esta posibilidad era legal, el gobierno local solicitó primero informes al secretario del Concello y a su asesoría jurídica municipal.

El secretario dijo en su informe que solo el pleno tenía potestad para aprobar el PXOM. La asesoría jurídica no dio una respuesta contundente y apeló a una posible inseguridad jurídica.

El Consello Consultivo de la Xunta era la tercera vía posible para que el Concello saliera de dudas. Sin embargo, aunque la respuesta haya sido favorable a los intereses del gobierno local, Ourense en Común indica que "ese informe que nos fue entregado el viernes a los grupos de oposición, confirma lo que dimos en otras ocasiones, y es que este ese Consello es un órgano servil que y trabaja a medida, con letrados designados "a dedo" por el presidente Alberto Núñez Feijóo para favorecer los intereses del PP".

El portavoz de Ourense en Común, considera que el informe relativo a la aprobación del PXOM, "no era necesario, no es vinculante y ni siquiera es oportuno" y sólo reafirma el "gusto de jugar fuera del reglamento" del equipo de Jesús Vázquez, "cambiando de árbitro cuando le pitan fuera de juego".

Martiño Xosé Vázquez insiste en que el único órgano con competencias para determinar los temas que han de llevarse a pleno es la Secretaría Municipal del Concello de Ourense, cuyo informe, que sí es preceptivo y vinculante, es meridianamente claro, y dice que el PXOM solo se puede aprobar en pleno".