Buscan a los ladrones de 35.000 euros en joyas en la casa de Roberto Verino

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para localizar a los responsables del robo con fuerza cometido en la casa de Pazos (Verín) del diseñador ourensano Roberto Verino. Los delincuentes forzaron la puerta de acceso al domicilio y la bodega. Se apoderaron de joyas por valor de 35.000 euros, además de causar desperfectos en puertas y mobiliario cuantificados en unos 6.000 euros.

El asalto tuvo lugar la madrugada del domingo cuando no había nadie en el chalé, pero no se descubrió hasta el lunes por la mañana, cuando dio aviso un trabajador de la bodega Terras do Gargalo, propiedad del afamado modisto. La propiedad está situada cerca del castillo de Monterrrei, al pie de una carretera que conduce a la fortaleza. La Policía Judicial está revisando las grabaciones de seguridad y busca posibles testigos.