Acusan al alcalde de Maside de conculcar la ley del Valedor do Pobo

El alcalde de Maside, Celso Fernández, "incumple la ley del Valedor do Pobo". Así lo denuncian desde la Iniciativa Popular Local suscrita por 771 personas, que se presentó en enero de 2016, y que recuerdan tenía por finalidad la celebración de un pleno en el que se rechazara una instalación de incineración de neumáticos en un monte vecinal en mano común por ser una actividad que aseguran "contraviene la Ley de Montes de Galicia".

Según denuncian, el alcalde no solo no convocó el pleno conculcando un derecho fundamental de la Constitución española, sino que "tildó a esta iniciativa como un brazo político armado al servicio del PP, hecho que fue denunciado ante la Fiscalía Provincial de Ourense, que abrió diligencias de investigación penal y las archivó".

Acudir a los tribunales

Ante este archivo, la iniciativa solicitó el amparo del Valedor do Pobo para que el pleno se celebre, que requirió documentación al concello, y "el alcalde no se la ha remitido incumpliendo el artículo 22 de la Ley del Valedor do Pueblo".

Denuncian desde la IPL el incumplimiento de la Constitución y la ley, y manifiestan que si es necesario concurrirán a los tribunales para defender sus derechos fundamentales y denunciar un delito de odio por tildarlos de brazo político armado al servicio del PP, y prevaricación administrativa por hacer caso omiso al ordenamiento jurídico vigente.

Advierten que "no se pueden conculcar los derechos constitucionales de 771 personas y mucho menos difamarlos".