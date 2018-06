Núñez Feijóo reta al Gobierno socialista a concluir las obras del AVE antes del año 2019

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reta al Gobierno socialista a concluir las obras de Alta Velocidad Ferroviaria (AVE) "antes del año 2019", después de que la referida fuerza política haya criticado al Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy al considerar que se trataba de "plazos muy largos". Realizó estas declaraciones ayer, tras el acto de celebración del cincuenta aniversario de la bodega Viña Costeira, en la denominación de origen del Ribeiro.

Feijóo muestra "preocupación" porque se cumplan los plazos comprometidos para la llegada del AVE, al considerar que "lo que nos puede hacer más competitivos, en este momento, es la entrada de la Alta Velocidad en los plazos marcados, a finales del año 2019". Recuerda que el PSOE "siempre criticó esa fecha, porque entiende que se puede hacer antes". Por lo tanto, se mantiene a la expectativa. "Cuando tengamos la reunión con el presidente del Gobierno y con el ministro de Fomento, vamos a ver si se puede adelantar". Y agrega: "Si se pueden adelantar los plazos que el partido socialista criticó por ser muy largos, adelantaremos; si no se puede adelantar, yo desde luego lo que pido es que por lo menos se cumpla la palabra dada, que a finales del año 2019 estén entrando en pruebas los trenes de Alta Velocidad que nos lleven a Madrid". En ese sentido, indica: "Ese es el compromiso que tenemos. Y yo, como presidente de la Xunta, garantizo que no tengo más objetivo que defender ese compromiso, delante de cualquier presidente del Gobierno y delante de cualquier ministro".

Por su parte, el expresidente de la Comisión de Fomento y diputado, Celso Delgado, advierte de que el PP "permanecerá vigilante" para que a finales de 2019 esté construida la conexión del AVE con la ciudad de Ourense, fecha a partir de la cual entraría en una fase de pruebas, durante un período que puede oscilar entre seis y doce meses, para que la Agencia de Seguridad Ferroviaria evalúe sus sistemas se seguridad, frenado, telecomunicaciones, la suministración eléctrica, los trenes que tienen que habilitarse para la línea y los maquinistas que van a circular. En el momento que concluya esa fase, cuando los trenes estén a punto, a pleno rendimiento, "se podrá viajar en dos horas y cuarto desde Ourense a Madrid".

Celso Delgado admite que "el objetivo, sobre todo, es que las obras no se detengan, que cuenten con recursos presupuestarios y que se hagan bien. Estamos hablando de la obra del siglo. Esta es la obra pública más importante realizada en Galicia. Es una obra que va a ser para siglos. Por lo tanto, lo relevante es que se haga bien, en condiciones de seguridad, que no haya accidentes mientras se ejecuta, y que no se detengan, que no se paren". Asegura que "todos vamos a ser comprensivos con las oscilaciones razonables que pueda haber. Lo que no podríamos entender sería que las obras se frenaran".

En la Estación Intermodal de Ourense, se van a invertir 17 millones de euros, en el proceso de adaptar las vías y los andenes para la llegada de la Alta Velocidad Ferroviaria. "Las obras empezarán en este verano. Y la Xunta de Galicia va a construir la estación de autobuses contigua a la estación del ferrocarril", avanza.