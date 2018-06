Una golosina de un millón de euros

El código que ha dejado en Allariz un millón de euros parece la combinación de una caja acorazada -DJR42594- y, ciertamente, da acceso a un gran botín, incluso tras descontar los 200.000 euros que ingresará Hacienda. El premio del sorteo "El millón" del viernes, dotado justo con la cantidad que le da nombre, fue sellado en Golosinas Palmeras, un negocio ubicado en la Rúa Nova que en anteriores generaciones era un bar. Están acostumbrados a endulzar la vida de la gente con chucherías y premios de la lotería, pero nunca con tanto dinero como este, el más cuantioso que han vendido. Del hombre o mujer agraciado - suponen que será un vecino y cliente habitual- aún no había noticias ayer por la tarde.

Óscar Conde es el hijo de la administradora, Chelo Rodicio, un testigo de cómo evolucionó el negocio familiar en el bajo de su casa, mientras él iba creciendo. "Se vende lotería desde que mis abuelos abrieron el bar, hace unos 40 años. Desde entonces tenemos repartido premios de decenas o cientos de miles de euros, pero nunca uno como este que dices, ¡es un millón!", recordaba ayer en declaraciones a este diario. "Por supuesto que es una satisfacción".

En Golosinas Palmeras descubrieron que habían validado un premio tan suculento el viernes por la noche, gracias a la llamada de un periodista. "Mi madre estaba viendo la televisión, nos llamaron de un periódico diciendo que habíamos vendido un premio de un millón. Miramos en internet y efectivamente. Así nos enteramos".

De quién es el galardonado no se sabía nada ayer en Allariz, o al menos nadie lo confesaba. "Puede que no nos enteremos porque es un premio que se puede cobrar directamente en el banco. Quizá en unos días venga por aquí un cliente habitual y diga: "mira, fui yo", pero por ahora no ha aparecido ni Dios. Y es normal, yo haría lo mismo", comparte Óscar.

El millón de euros que el azar dejó en Allariz con una elección automática del código que valida la máquina de apuestas, es el segundo premio importante de los últimos días en Galicia. Un acertante de Vilagarcía se llevó el jueves 4,7 millones de euros en la Bonoloto. Este viernes, en Barakaldo (Vizcaya) recayó un premio de Euromillones que reportará 17 al único galardonado de primera categoría -cinco aciertos más dos estrellas-.

Los mayores premios aquí

La provincia de Ourense sigue siendo una de las pocas por las que el premio Gordo de Navidad ha pasado de largo. Sin embargo, otros sorteos han dejado una lluvia de millones en los últimos años. Entre los más recientes, en noviembre de 2015, está el que otorgó el bar San Pedro de la ciudad, abierto desde 1958, que selló un boleto de la Primitiva agraciado con 1,7 millones.

El ranking histórico de los mayores premios de la provincia lo encabeza el café bar Moderno de Ribadavia, en el que se despachó una combinación afortunada de 15 millones de euros, en el año 2010. Lotería Gloria dio un premio de 10,62 millones en 2012. En el café bar Ríos se despachó uno de 9,72 millones de euros en el año 2003. En el bar estanco de Sandiás se selló un boleto galardonado con 8,8 millones en 2010. La administración número 1 de Verín dio ese mismo año un premio de 7,5 millones.