El vídeo de Araújo sin vecinos y en clave de movilidad

Consciente de la unidad de acción de la oposición, el portavoz del gobierno proyectó un breve vídeo con un caminante/figurante, que no era de la zona, para mostrar la necesidad de llevar a cabo el proyecto de senda peatonal que lleva consigo mejorar la seguridad vial y la movilidad en ea zona, sin descartar nuevas expropiaciones para asumir alguna de las propuestas de los vecinos.

Las críticas de la oposición no se hicieron esperar. José Ángel Vázquez Barquero aseguró que "el vídeo justifica lo que dicen los vecinos, en el sentido de reivindicar aceras y no una senda". El socialista calificó de "falsos" los argumentos relativos a la movilidad. Sobre esta cuestión, Jácome apostilló que Araújo "miente cuando dice que recogieron las propuesta de los vecinos, pues en ese caso no estarían aquí en el pleno".

Otra de las cuestiones que utilizaron para rechazar el proyecto, invocada en su momento por los vecinos, es la existencia de una senda que discurre por las orillas del río Miño. Así, Miguel Doval incide en que "lo que cuenta el gobierno no cuadra con lo de los vecinos", y pedir "menos luminiscencia -que aparece en el proyecto- y más limpiar la maleza de esa zona de paseo". Más claro fue Jácome, al espetarle a Araújo: "¿Quién quiere pasear por el asfalto -en alusión al nuevo proyecto que discurre al lado de la carretera- cuando al lado tiene una que discurre junto al río?".