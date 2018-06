La oposición exige al gobierno la retirada del proyecto de senda peatonal en la zona de Reza

La oposición consiguió aprobar una iniciativa en la que exigen al gobierno popular la retirada del proyecto de senda peatonal en la zona de Reza que rechazan de plano los vecinos, muchos de los cuales acudieron al pleno que se celebró ayer para dejar patentes sus reivindicaciones. La iniciativa conjunta que presentaron PSOE y OUeC contó con el apoyo de DO, que sumaron 17 votos, frente a los 10 del PP, que defienden el proyecto y votaron en contra. Al no ser vinculante la moción, decidir sobre su cumplimiento queda en manos del gobierno municipal, aunque con la advertencia de la oposición de tomar otro tipo de medidas de seguir adelante con la senda.

Hubo un debate intenso y por momentos con exceso de testosterona dialéctica en un pleno en el que tomó posesión la nueva edil de OUeC, Montse Valencia, en sustitución de Ledicia Piñeiro que había formalizado su renuncia en el anterior plenario. Así, fue el portavoz de DO, Gonzalo Pérez Jácome, el que señaló como responsable e la situación al alcalde, Jesús Vázquez, a que reprochó su viaje a China, "pero no fue a Reza para hablar con los vecinos" sobre la "aberración" de proyecto que quiere llevar a cabo la Xunta, y de la que dijo es "rehén" el gobierno popular.

Con anterioridad, tanto Miguel Doval, de OUeC, como Vázquez Barquero, por el PSOE, denunciaron la "imposición" de un proyecto, la falta de diálogo con los vecinos que ayer volvían a demostrar que no quieren esa senda peatonal. Y denunciar la intencionalidad real del alcalde y su gobierno, que no es otra que "vender una gestión que no existe y un marketing electoral".

Los tres grupos de la oposición se hicieron eco de las reivindicaciones vecinales, que pasan por unas aceras, zonas de aparcamiento y paradas para el bus urbano, así como un mejor acceso a las viviendas unifamiliares. Ademas de alertar sobre el "despilfarro" de 1,2 millones de euros en un proyecto que aseguran no soluciona las necesidades de la movilidad en Reza.

Estos y otros argumentos no hicieron variar la postura del gobierno popular, como así lo puso de manifiesto su portavoz José Araújo, que aseguró haber escuchado las propuestas de los vecinos y algunas se habían recogido, como la de que no fuese una senda mixta, con la inclusión de bicicletas.

Ante el murmullo de los vecinos presentes, Araújo optó por cargar contra los socialistas a los que acusó de "utilizar a los vecinos para ir contra el gobierno", creando plataformas de protesta.