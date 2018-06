Una comisión investigará la gestión del festival de cine y su continuidad

Una comisión se encargará de investigar la situación en la que se encuentra el Festival de Cine Internacional de Ourense (OUFF) y la gestión "opaca y presuntamente ilegal" llevada a cabo por el gobierno popular, a propuesta del grupo socialista, que contó con el apoyo de OUeC y del PP, alegando que "no hay nada que ocultar". DO votó en contra en coherencia con la postura que vienen manteniendo, que es la de suprimir un evento que "sólo recauda el 1% de su coste".

Fue la primera parte al respecto de este asunto, pues la segunda iniciativa, relativa a la petición por parte de OUeC de cese de la responsables de Cultura, Belén Iglesias, tuvo un desenlace muy diferente. Fracasó la iniciativa, que sólo apoyaron los tres ediles del grupo proponente, votando en contra PP y DO, pero con argumentos opuestos, mientras que los socialistas optaban por la abstención, al escudarse en que primero quieren tener las conclusiones de la comisión de investigación.

Los socialistas inciden en las presuntas irregularidades que se habrían cometido, después del escrito el director y su equipo, que podrían estar realizando una actividad "sin ningún tipo de contrato", advertía Barquero, que reprochaba la "falta de previsión" del gobierno en alusión a la nueva ley de contratos, que lleva a tener que sacar a concurso la gestión, planteamiento que no quiere el alcalde para seguir contando con Fran Gayo y su equipo y "se buscarán soluciones".

Una consideración del PSOE que para al edil de Cultura son "tremendas burradas y acusaciones sin fundamento", y defender la gestión realizada "siempre con el cumplimiento de la legalidad", recalcó.

Cese o medalla

Pero la intensidad del debate llegó con la petición de cese planteada por OUeC, que expuso "argumentos suficientes" sobre la mesa, tanto vinculados con el OUFF como con otros eventos, que según su portavoz, Martiño Vázquez, "se cargó o estuvo a punto".

Petición de la que se desmarcó el PSOE, a la espera de lo que resuelva la comisión de investigación, que se abstuvo, mientras el portavoz popular, José Araújo, defendía la gestión de su compañera, y aprovechó para cargar contra la gestión realizada por los gobierno bipartito de PSOE y BNG.

En eso llegó Pérez Jácome, que votó en contra y fue más allá: "¡Cesarla!, todo lo contrario, dadle una medalla y condecorad a Belén Iglesias". Esgrimía como argumentos que conseguía en pocos meses lo que DO no había logrado en años: "Cargarse el Festival de Cine, la Banda de Música y, casi, la MITEU". Y redondear la faena indicando que "parece una infiltrada de DO en el gobierno, y quiero contar con ella".Pero dejaba claro a Barquero, al que acusó de "hipócrita" por no ser capaz de apoyar la moción de censura contra el alcalde, "que es la pieza mayor", al que considera responsable de esta y otras situaciones.