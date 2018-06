Los trabajadores toman la calle: Correos denuncia la precariedad laboral y pérdida de 200 puestos

El calendario de movilizaciones que tienen convocados los sindicatos en Ourense para esta primera quincena de junio desde Correos, personal de la administración, jardines o textil entre otros, y que continuará en la ciudad hasta inicio del verano, arrancó ayer con la jornada de paro secundada en Ourense por un 80% de los trabajadores de Correos, en una protesta convocada por CC OO, con UGT y CSIF, para denunciar la merma del poder adquisitivo y la supresión de hasta 200 puestos de trabajo solo en la provincia, desde el inicio de la crisis. ,

La primera jornada del ya denominado como "junio caliente", de movilizaciones que se convocaron antes del cambio de gobierno en Madrid, pero que continuarán señalan en tanto el nuevo gobierno de Pedro Sánchez no haga gestos de cambio comenzó con Correos por la mañana y continuó por la tarde con una movilización unitaria de los trabajadores laborales del sector de la Administración General del Estado.

Esta última, con escasa participación, celebró al igual que la de Correos ante la Subdelegación de Gobierno, y para pedir el desbloqueo de las negociaciones para estudiar temas como las ofertas de empleo público; los planes de igualdad y mediación de conciliación y corresponsabilidad; la jornada de trabajo o incapacidad temporal y retribuciones.

Materia retributiva

En lo referente al tema retributivo piden que se adopten varias medidas adicionales como el incremento lineal de 200 euros, para todo el personal de esa administración, que sitúa el salario mínimo de sus trabajadores en los 1.200 euros mensuales.También una dotación presupuestaria de 100 euros por efectivo, para iniciar el establecimiento de un primer tramo de la carrera horizontal. Finalmente piden que se haga "una homologación de las condiciones retributivas del personal laboral y funcionario de la Administración Xeral del Estado.

Correos

Por lo que respecta al paro de Correos de dos hora,María Isabel González Jardón representante de UGT en Correos en Ourense señaló que "por primera vez por la Ley de Presupuestos, quitan parte de la prestación del servicio público universal, es decir lo que no les es rentable, los 0,55 céntimos de una carta no les llega para repartirías igual en el centro de la ciudad, que en un pueblo cualquiera como Lobios. Esa parte tiene obligación de aportarla Correos al Presupuesto. Este año fue el primer ataque pues no incorporaron 180 millones de euros, lo que redujo plantilla, calidad del servicio y reducción de salarios" .

Pide, señaló "que restituyan esa cantidad, sentarnos a negociar para abordar pérdidas del 9% para personal laboral y del 14 para el personal funcionario". En Ourense son 400 trabajadores, indicó pero fueron despedíos en torno a 200 en Correos desde el inicio de la crisis.