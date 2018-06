Francisco García dimite como alcalde de Allariz para que Cristina Cid tome el relevo en la precampaña

El alcalde de Allariz, Francisco García Suárez, ha comunicado hoy su decisión de dimitir como regidor y como concejal, visiblemente emocionado, tras permanecer 18 años en el cargo, al que llegó en el año 2000 por la renuncia de Anxo Quintana, que posteriormente asumió la vicepresidencia de la Xunta del Gobierno bipartito, encabezado por el socialista Emilio Pérez Touriño.

Francisco García recuerda que ya había expresado en las últimas elecciones municipales que sería su último mandato. Por lo tanto, su intención fue "agotar el actual mandato", que da prácticamente como agotado, "tras ejecutar la mayoría de las propuestas del programa de gobierno" que presentó el BNG en la anterior convocatoria, por lo que no quiere interferir en la precampaña de las próximas elecciones municipales que se celebrarán en el año 2019. García retomará la actividad profesional, como secretario interventor del Concello de A Mezquita, gobernado también por el Bloque.

En ese sentido, considera "razonable que esa campaña sea abordada por el grupo de gobierno y por la persona que va hacer el relevo en la alcaldía, que va asumir esta responsabilidad, para poder planificar y trabajar en la programación de los próximos años". Francisco García anuncia que la dimisión como alcalde se hará efectiva en un pleno extraordinario que celebrará la corporación de Allariz el día 15 de este mes, a las 20.30 horas, y la elección de la nueva alcaldesa, María Cristina Cid Fernández, se hará el día 21, a las 20.30 horas.

El BNG se dispone a iniciar "una nueva etapa, un nuevo impulso, ahora que estamos a punto de cumplir treinta años de aquella revuelta, de aquella primavera de Allariz, en el año 1989, aunque esa primavera se hiciera en pleno verano, en el mes de agosto". García tiene la esperanza de que "ese trabajo que hemos desarrollado, que hizo de Allariz un concello ejemplar, un concello modélico en muchos ámbitos, sin duda va a recibir un nuevo impulso", ya anunciado.

Francisco García contempla como "una satisfacción poder hacer este relevo, hacer esta sustitución y poder dar este paso atrás, teniendo en cuenta la camaradería y el consenso con el que se han producido los relevos en la institución municipal de Allariz, sin ningún tipo de enfrentamientos y sin ningún conflicto, con el apoyo unánime del propio grupo de gobierno, del consello local y de la asamblea local del BNG, en este caso a Cristina Cid Fernández".

García resalta que Cristina Cid "aúna en su persona muchas cualidades: preparación, capacidad, experiencia, liderazgo, trabajo en equipo? Es una persona que viene avalada por una inmensa actividad en el área de promoción económica, con logros muy importantes para el Concello de Allariz", en el que Cristina Cid "ha desarrollado un extraordinario papel".

El todavía alcalde destaca como "un motivo de satisfacción inmenso" que se ponga al frente del Concello una mujer. En ese sentido, García recuerda que Allariz "tenía en el anterior equipo grupos de gobierno con seis mujeres y tres hombres, pero nunca había tenido una alcaldesa". Considera "un logro" poder visibilizar el papel de la mujer como alcaldesa de Allariz.

Pese a la dimisión, Francisco García anuncia que tras su renuncia mantendrá todo su apoyo y colaboración con el grupo de gobierno de Allariz, con el que está dispuesto a "continuar trabajando codo a codo". Y al pronunciar estas palabras, no pudo evitar que se le quebrara la voz y surgiera alguna lágrima. Intentó reconducir la situación con esta frase: "Yo creí que a los 61 años uno no se emocionaba, pero si se emociona". Tras un largo silencio, expresó a los vecinos de Allariz su "inmenso agradecimiento" por el apoyo que le han prestado al grupo de gobierno del BNG. Terminó su intervención pidiendo disculpas y, ya en un tono más distendido, indicó: "Hasta se emocionó Iniesta" en la despedida.

Francisco García recuerda que, "cuando se habla del milagro de Allariz, yo he dicho en numerosas ocasiones que Allariz no es ningún milagro. Allariz es una obra colectiva, de la que nos sentimos orgullosos, pero ha sido con el esfuerzo, con el entusiasmo, con el trabajo de muchos vecinos y de la propia corporación municipal". En ese sentido, contempla como el principal logro "el pueblo y las conquistas que hemos realizado".