DO urge recuperar el subsuelo que es de dominio público

Más allá del acuerdo del gobierno popular de no recurrir la sentencia, el portavoz de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, reitera que la sentencia "no hace más que confirmar lo que decíamos en nuestra denuncia", en el sentido de que el concello debe "recuperar de inmediato" tanto el espacio en superficie como en el subsuelo, ya que el magistrado señala que "es indiscutible el carácter público del subsuelo de la Plaza de San Antonio, siendo una cuestión sobre la que no cabe debate alguno en el presente procedimiento".

Sostiene Jácome que no se puede dilatar más el proceso, y advierte que "no pude ser que se "siga robando al concello", en alusión a que una empresa privada "haga un negocio en un suelo público sin pagar nada a las arcas municipales", en alusión a la actividad del aparcamiento subterráneo.

La propuesta que se hace desde DO estriba en "recuperar ese espacio", y como manifestaron en su momento proceder a un concesión administrativa, a través del correspondiente concurso, y que llevará consigo el pago de un canon anual al concello. De lo contrario, entiende Jácome que "es ir contra los intereses generales de los ourensanos". Aunque no descarta que por parte del gobierno popular se siga en esa "inacción", que en este caso tiene una incidencia directa en lo que se refiere a los ingresos.