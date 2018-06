El concello revisará las licencias en la Plaza de San Antonio como señala la sentencia

El informe de la Asesoría Jurídica del Concello fue determinante para que la Junta de Gobierno Local decidiese en la reunión que celebró ayer no recurrir la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2, por la que se condenó a la administración local a iniciar, tramitar y resolver un expediente de revisión de oficio del acuerdo adoptado por el gobierno local el 5 de diciembre de 2007 relativo a la concesión, en vía de legalización, de las licencias urbanísticas de obra, ocupación, usos y actividad del subsuelo con la que opera el aparcamiento subterráneo privado en la Plaza de San Antonio.

La sentencia fija un plazo de tres meses, desde el momento que sea firme, que se produce al no haber recursos, para que el gobierno popular para llevar a cabo la tramitación de revisión de oficio de las licencias que solicitaban los denunciantes en el recurso que habían presentado. Y deja claro el magistrado que "constituye un hecho cierto e indiscutible el carácter público del subsuelo de la plaza de San Antonio, siendo una cuestión sobre la que no cabe debate alguno en este procedimiento, dado que ningún cambio normativo se ha producido en la zona que permita llegar a otra conclusión".

De esa forma el juez estimó el recurso interpuesto por una particular, pero no en su totalidad, ya que la demandante solicitaba la nulidad de las licencias concedidas, pero al no entrar en el fondo del asunto, la sentencia condena al Concello a la revisión y, en consecuencia, "a decidir acerca de la nulidad del acto", y otros aspectos planteados en el recurso.

Para el letrado de la reclamante, Feijóo Miranda, lo que queda claro es que "el suelo de la plaza es público, por lo que no hay más remedio que declarar la nulidad y la recuperación del subsuelo". Y cuestiona la postura adoptada en todo el proceso por parte del gobierno municipal.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, José Cudeiro, explicó a FARO que la decisión de no recurrir la sentencia fue por la indicación de la asesoría jurídica, con lo que de inmediato se iniciará el procedimiento en los términos que señala la sentencia, sin entrar en otro tipo de consideraciones del proceso seguido.

En lo que incide, al igual que hizo nada más conocerse la sentencia, es que el actual gobierno se encontró con este asunto, que además "se le había encargado a un abogado externo -que estuvo imputado en la causa penal junto a la exedil de Urbanismo, Áurea Soto, que finalmente fueron absueltos del delito de prevaricación- y se decidió que se encargasen los servicios jurídicos del concello de seguir con el asunto".