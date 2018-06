La Asociación Limisi de Xinzo de Limia quiere abrir un negocio y vender sus productos

La Asociación LIMISI, de Xinzo de Limia, está desarrollando desde mayo de 2017 el proyecto "Emprendedores", de asesoramiento y formación de personas con discapacidad subvencionado por la Consellería de Política Social y cofinanciado con fondos europeos, pero se encuentra con la falta de más recursos para abrir un negocio propio.

Este proyecto, que concluye el día 30 de este mes, tiene como objetivo general promover el emprendimiento y el auto empleo de las personas con discapacidad funcional en la comarca de A Limia, a través de la capacitación, la formación y el apoyo.

Cumplidas y ejecutadas ya las fases de conocimiento, capacitación personal, administración y gestión básica y nidos de empleo y captación de fondos, "nos encontramos en pleno desarrollo de la última fase del proyecto en la que se pretende poner en práctica los conocimientos adquiridos anteriormente, y para eso lo que estamos intentando es montar un negocio en el que la Asociación pondrá a la venta los productos elaborados dentro de los talleres ocupacionales del Centro Ocupacional comarcal LIMISI", apuntan.

Esta práctica dicen hará que vivan en primera persona todos los pasos que antes vieron de forma teórica, y también las complicaciones que podrán surgir y cómo resolverlas. Y es que "creemos que las experiencias son el mejor de los métodos de aprendizaje, de modo que gracias a las actividades y las experiencias que cada persona tiene desarrollará conocimiento o reformará lo asentado con anterioridad".

Pero "como muchos de los emprendedores encontramos serios problemas para poner en marcha nuestro negocio. Es complicado diseñar un proyecto de emprendimiento atractivo y que no suponga una inversión inicial desorbitada, que la asociación no pueda asumir". Apuntan que aunque algunos profesionales tienen buenas ideas, no todos consiguen materializarlas en un negocio por falta de dinero.

Participan en el proyecto 10 discapacitados intelectuales mayores de 16 años, censados en Galicia y con discapacidad superior al 33 %.