Rafa Cabeleira: "La envidia es un combustible mucho mejor que la gasolina"

Uno de sus dos acompañantes de hoy dice sobre Rafa Cabeleira (Campelo, 1977) que escribe como piensa o como tuitea, a ingeniosos fogonazos. Por ejemplo, ayer: " Mi madre preguntando de qué me sirve ser rojo y escribir si no me han dado un Ministerio, la casa de Tócame Roque", puso en la red social. Los escritores ourensanos Juan Tallón y Manuel de Lorenzo asisten hoy a Cabeleira, voz original del nuevo columnismo, que se escuda en la superficialidad del fútbol y en su afición al Barça desde que de niño dejó el Madrid para profundizar en la vida. El pontevedrés presenta hoy a las 20 horas en Tanco el libro "Alienación indebida" (Círculo de Tiza), una recopilación de artículos. El prólogo es obra de Pep Guardiola.

- ¿Rafa Cabeleira qué es: columnista, periodista, escritor...?

- Se podría decir que soy un tabernero con ínfulas de columnista. Considerarme periodista me parecería insultante y para llegar a escritor me queda camino.

- Pues Guardiola dice en el prólogo: "Esa mezcla de los autores que leías y la gente sensata que escuchabas, te ha convertido en lo que eres ahora mismo: un escritor". ¿Qué supone para ti su firma?

- Es como el cromo que te faltaba en el álbum de Panini y que finalmente consigues. Es como la camiseta firmada de tu gran ídolo.

- Hoy te acompañan en la presentación Juan Tallón y Manuel de Lorenzo. Has contado varias veces que ellos y otros conocidos columnistas te atrajeron a ese mundo, que querías ser como ellos.

- La envidia es un combustible mucho mejor que la gasolina [ríe]. Tener a esos dos hoy a mi lado, de entrada, será una gran experiencia, a ver después en qué se convierte. Desde que empecé a escribir, gran parte se lo debo a ese entorno. No todo el mundo tiene el lujo de tener a Manu, Tallón, Nacho [Carretero] o a Jabois leyéndote y ayudándote.

- Has estado en la Feria del Libro de Madrid y en varias ciudades presentando el libro. ¿Cuántos lectores llegan al Rafa Cabeleira escritor desde el Rafa Cabeleira tuitero?

- Hay un porcentaje de lectores, que quiero pensar que es pequeño, que me sigue por mi faceta de tuitero. Creo que cada vez son más los que se interesan por los artículos que escribo. En cualquiera de los lugares en los que he presentado el libro, he sentido más acogida de la que podía imaginarme.

- ¿Cómo se pasa de tener un blog a una columna en El País?

- Estando en el sitio ideal y en el momento adecuado. Supongo que algún mérito hay que tener en lo que haces. Coincidió con una época en la redacción de deportes en la que se produjeron cambios. A la persona que iba a coger el mando le llegó un artículo mío, le gustó y decidió apostar por mí.

- Presuntamente escribes de fútbol, pero subyace mucho más.

-Me obligué desde un principio a contar mucho más. En el fútbol siempre queda un hilo suelto, como una anécdota, que puedes seguir para ir en otra dirección.

- Niño merengue, adulto culé.

- Bueno, eso dice mi madre, pero yo no me acuerdo, eh. Me siento superorgulloso de ser del Barça, a pesar de [enfatiza]. Ahora estoy en ese punto de tomar las cosas con cierta resignación y cariño. Que nos hayan devuelto a aquel Barça de los 80, de noches sin cenar, pues viene bien para poder recuperar tics de la infancia.

- ¿Qué toca a partir de ahora?

- Me planteo seguir mejorando hasta el punto de ser capaz de continuar escribiendo y poder vivir de esto. El siguiente objetivo quizá sea sacar una ficción, una pequeña novela o un reportaje largo. Pero es un paso que tengo que pensar bien.