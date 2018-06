Manuel Aragón: "La delincuencia que más nos preocupa en Ourense es la de grupos itinerantes"

Manuel Alberto Aragón Alonso (Oviedo, 1965) está al frente de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Policía de Ourense desde el 5 de abril, tras ascender a inspector jefe y forjar un currículo en el que destaca su labor en misiones internacionales y como agregado diplomático.

- ¿Cuál fue la razón para escoger Ourense como nuevo destino?

- Vine por el desafío de venir a una ciudad como esta. Además, soy de origen asturiano y también influyó la proximidad a mi tierra.

- Está al mando de la brigada con más efectivos de la Policía.

- Aproximadamente aglutina a la mitad de la plantilla de la comisaría. Desgraciadamente, no disponemos de todos los efectivos que quisiéramos. Ahora mismo estamos en torno a las 90 personas, destinadas en los grupos de atención al ciudadano, Unidad de Prevención y Reacción (UPR), y en los Grupos Operativos de Respuesta (GOR).

- ¿Le parece Ourense una ciudad segura? ¿Y cómo se puede paliar el déficit de efectivos? El SUP ha denunciado en muchas ocasiones que hay fines de semanas o festivos con solo una o dos patrullas.

- Tratamos de gestionar el personal al máximo, hacemos las cuentas hasta el último funcionario para poder montar los servicios, sacar radiopatrullas a la calle y que haya presencia policial al máximo. Para compensar la falta de efectivos trabajamos en coordinación con Policía Local y Guardia Civil, para conseguir sinergias que permitan aumentar la seguridad.

Y sí considero que Ourense es una ciudad tranquila. Los delincuentes habituales son conocidos. Lo que más nos preocupa es la delincuencia itinerante, que ha surgido recientemente, y que hace que grupos se puedan desplazar a Ourense por ser un eje de carreteras y ferroviario que facilita las comunicaciones. Por eso trabajamos en diseñar dispositivos de prevención para identificar a autores de hechos delictivos que acudan a Ourense con esa finalidad.

- ¿Le entraron dudas sobre si compensaba venir a Ourense por los escándalos de esta comisaría?

- Para nada. Fueron circunstancias puntuales que pueden ocurrir en cualquier institución y, dentro de la nuestra, en cualquier comisaría. No me ha influido a la hora de tomar una decisión. Al revés. Me parecían una comisaría, una ciudad y un proyecto muy interesantes.

- ¿Cuáles han sido sus principales destinos desde su ingreso?

- He estado en la División de Cooperación Internacional de Madrid. Participé en 4 misiones internacionales en el extranjero, la última como agregado de Interior en la embajada de España en Nigeria. Estuve destinado en grupos operativos de extranjeros, he sido jefe de la unidad de documentación de españoles y extranjeros, que ahora se denomina de otra forma, en Vitoria. Trabajé como instructor en la escuela de policía de Kosovo durante 15 meses. Después, entre 2005 y 2007, estuve destinado como asesor permanente de un proyecto de la Unión Europea de hermanamiento entre las policías española y turca.

En 2008 fui requerido para ir al contingente de Naciones Unidas en Haití, donde permanecí dos años. El segundo año fui el jefe de contingente. Ocurrió el terremoto y perdimos a una compañera, una subinspectora, y una diplomática española. Desde mayo de 2012 a noviembre de 2016 fui agregado de Interior en la embajada española en Nigeria, que cubría también Benín. Después regresé a Madrid, a la División de Cooperación Internacional, y posteriormente ascendí a inspector jefe. Juré el cargo en marzo y me incorporé a Ourense el 5 de abril.