El PSOE hace balance de los "incumplimientos" de Baltar a un año de las elecciones locales

El PSdG-PSOE hizo ayer balance de su acción política como principal grupo de la oposición en la Diputación y puso sobre la mesa una serie de "incumplimientos" del presidente José Manuel Baltar en relación con los compromisos adquiridos en su programa de gobierno. A un año de las elecciones, el portavoz Francisco Fraga puso cifras al trabajo de su grupo: 53 mociones presentadas y un total de 510 preguntas para su contestación en pleno o por escrito. Entre las iniciativas de su grupo destaca el impulso de una campaña de defensa de servicio de cirugía pediátrica en el CHUO, la propuesta para consensuar el plan rector del parque Serra do Xurés, el rebaje de las tarifas del parking del hospital o la petición de un plan único para el reparto de fondos a los concellos.

En cuanto a los compromisos de Baltar que, según los socialistas no se han materializado, Fraga destacó la prometida reducción hasta el 30% del capítulo de personal que el presiente anunció en su discurso de investidura si bien, a día de hoy, "representa casi el 40%". Tampoco "se sabe nada" de iniciativas como el transporte provincial a demanda, señaló el portavoz del PSOE, o el metro de superficie. "Según el plan 15-19 de Baltar, estará funcionando en marzo de 2019, con lo que le quedan nueve meses para licitar, adjudicar y hacer obras". También reprobó la falta de concreción sobre la Axencia Provincial da Enerxía e do Medio Ambiente o el hecho de que "aceptaron recortes en el AVE y que no reclamen las obras que sí se pueden licitar desde hace siete años, como la variante entre Seixalbo y Ourense".

En este sentido, y en relación con el cambio de Gobierno, el grupo provincial señaló que reclamará al presidente socialista Pedro Sánchez "lo mismo que pedíamos antes,". La obra principal que ejecuta el Estado en la provincia es el AVE, por lo que el PSOE provincial exigirá que llegue "en las mejores condiciones", "no más retrasos innecesarios", y que su estación central, la de Ourense, "sea intermodal y funcional" y no la proyectada por el PP. Asimismo, destacó la prioridad de impulsar la variante exterior como tramo final "que ya podía estar finalizado".

Fraga ve positivo un Gobierno central con el mismo color político y por ello confía en "ser más escuchados" ahora que con un gobierno del PP. No obstante, recordó que "Rajoy tampoco le hizo mucho caso a las demandas de los suyos".

Una de las cuestiones que más preocupa al PSOE es la demográfica, por lo que Fraga Civeira reclama, tanto del gobierno central como el autonómico, una "discriminación positiva" hacia Ourense después de que el Comisionado especial sobre esta materia creado por el PP con una ourensana, Miri Barreira, al frente "no hubiese hecho nada". Fraga señaló que en el actual mandato de Baltar, la provincia perdió más de 9.600 habitantes y tiene la peor tasa bruta de natalidad de Galicia, 5%, "que ya es la peor de la historia desde que hay registros demográficos". Recordó que en este período unas 14.000 personas emigraron a otras regiones de España o a otros países.