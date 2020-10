El Concello abrirá un expediente de investigación sobre el camino de Coumiñán

El Concello de Bueu abrirá un expediente de investigación patrimonial a raíz de la polémica surgida en las últimas semanas por una obra en el entorno del camino de Coumiñán, en la parroquia de Beluso. El proyecto cuenta con la pertinente licencia municipal, pero vecinos del entorno entienden que se está invadiendo parte de un sendero de titularidad pública. El gobierno local anuncia que desde el departamento municipal de Urbanismo se está analizando la situación y que en breve se procederá a incoar un expediente de investigación.

El objetivo de este trámite es determinar si el sendero es de titularidad municipal o no. Cuando se aprobó el inventario municipal de caminos este tramo no aparecía en el documento. "Es verdad que sí que aparece reflejado en el Catastro de 1956, pero el criterio que utilizamos es que tenía que aparecer en al menos dos fuentes documentales y en aquel momento no teníamos otra", explican desde el Concello. Añaden que resulta complicado tener una relación actualizada de los caminos públicos municipales porque "algunos están en desuso y a veces se trata de servidumbres". Además recuerdan otros casos en los que se promovió esta clasificación y que luego fue tumbada por los tribunales, como en A Graña y Montemogos.

Los vecinos que defienden el carácter público del sendero solicitaron la intermediación de la Valedora do Pobo, que ya ha contestado a su solicitud y ha procedido a reclamar al Concello de Bueu que le aporte toda la documentación que obra en el expediente.