Cangas suma 29 contagiados y el comité decide hoy las medidas adicionales por la alerta roja

Cangas superó durante el fin de semana la barrera de los 21 contagios activos por Covid-19 que fija la Consellería de Sanidade para decretar la alerta roja (nivel 3) y, con 29 positivos en pruebas PCR, valora tomar medidas adicionales para evitar el ritmo de transmisión de la pandemia. De momento, la Xunta no ha dado pasos en esa dirección porque considera que el problema está focalizado en torno a la plantilla del equipo de balonmano y sus allegados, la situación de los afectados no es grave -la gran mayoría están asintomáticos o presentan síntomas leves, de los que se recuperan en sus domicilios- y el área sanitaria de Vigo no padece una situación excepcional ni hay saturación. Con los datos sobre la mesa, desde el Concello lanzan un mensaje de tranquilidad y de llamamiento a la responsabilidad de la población para evitar que el panorama empeore. Al mismo tiempo el alcalde, Xosé Manuel Pazos, convocó para esta mañana al comité de seguimiento de la crisis por coronavirus (integrada por los responsables políticos, sanitarios y de las fuerzas y cuerpos de seguridad y protección civil) para analizar la situación y la posibilidad de decretar medidas restrictivas en áreas y espacios de competencia municipal, como la plaza o el mercadillo ambulante.

El repunte de contagios de Covid-19 se hizo patente a lo largo de la semana y era un secreto a voces que el Sergas no tardaría en subir el grado de alerta. Ese paso lo dio ayer situando a Cangas en la lista de municipios gallegos en nivel máximo, el 3, tras confirmar más de 21 casos activos por la pandemia de coronavirus. Esa cifra fija el paso de naranja a rojo en municipios de menos de 50.000 habitantes, situación en la que están todos los concellos de O Morrazo, aunque sus censos de población difieren sensiblemente. Cangas se convierte así en el segundo municipio de la provincia de Pontevedra en esta situación, tras Vilagarcía de Arousa, y eleva a 12 los territorios de Galicia teñidos de rojo con los datos de las pruebas PCR en los últimos siete días. En ella también figuran las ciudades de Ourense y Santiago de Compostela, que registran más de 120 y 112 contagios, respectivamente, en siete días, así como A Laracha, Ordes, Arteixo, Ames, O Barco de Valdeorras, Verín, Barbadás y O Carballiño. Mientras, Moaña y Bueu continúan en nivel cero (verde) en el mapa actualizado de la Xunta.

La concejala de Sanidade e Servizos Sociais de Cangas, Victoria Portas, confirmó la nueva situación, que se atribuye principalmente a los contagios entre la plantilla del Frigoríficos Morrazo de balonmano y sus allegados, y hace un llamamiento a la calma, aunque también a extremar la prudencia y las medidas de seguridad para evitar la expansión del virus. Según los datos que se manejaban ayer, en lo que va de mes se realizaron pruebas diagnósticas PCR (siglas en inglés de "Reacción en Cadena de la Polimerasa") a 337 ciudadanos de Cangas, de los que 29 han dado resultado positivo por Covid-19, lo que supone un alto porcentaje, próximo al 9%. Además, en los últimos días se han realizado test a familiares y allegados a los miembros del club de balonmano que están en cuarentena, cuyos resultados podrán conocerse a partir de hoy, y las autoridades no descartan que algunos de ellos también estén contagiados. También se está analizando un posible foco de contagios en un céntrico establecimiento hotelero de la villa, aunque de momento no hay confirmación oficial.

Evolución incierta

Con esos datos sobre la mesa, es previsible que la alerta roja se mantenga en Cangas durante toda la semana y se prolongue al menos la próxima, hasta que una buena parte de contagiados reciban el alta, para lo que deben transcurrir diez días en cuarentena y dar negativo en los nuevos análisis PCR. Para progresar al nivel de alerta 2 (naranja), Cangas, como cualquier municipios por debajo de 50.000 habitantes, necesita reducir la cifra de contagios activos por debajo de 21.

El gobierno municipal se reunirá a primera hora de hoy para valorar la situación y las posibles medidas a adoptar, buscando un criterio común entre concejalías y sobre la base de las medidas generales y específicas del Sergas para este tipo de situaciones. Mientras tanto, llaman a respetar la distancia social y demás medidas de seguridad.