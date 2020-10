Vecinos de Meira amenazan con protestas si el Concello no atiende sus demandas

La Asociación de Veciños Nova Meira critica que el Concello no actúe en las mejoras en la parroquia solicitadas "hace meses". En este sentido, recuerdan las reuniones pedidas con ediles para visitar los caminos de Couso y Escarijo y buscar soluciones a su mal estado, "pues la mayoría de sus vecinos tienen una edad avanzada y necesidades asistenciales y de movilidad". Alertan de la dificultad para que una ambulancia llegue a las casas en estos barrios del rural. Por otro lado llevan "meses esperando" por una visita para solucionar los problemas de saneamiento en zonas de la parroquia y recuerdan que "no tenemos contestación a las peticiones de reunión con la alcaldesa". En este sentido, amenazan con tomar medidas de presión con protestas si no se atiende sus demandas.