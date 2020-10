Moaña suspende la concentración por la sanidad y pregunta por los eventos culturales

La restricción en las reuniones que ha decretado la Xunta de Galicia tuvo ayer su primera "víctima" en Moaña con la concentración convocada ante la Casa do Mar por parte de la Plataforma en Defensa da Sanidade. Por segundo jueves consecutivo el colectivo de usuarios trataba de concentrarse para exigir que la norma en la atención primaria vuelva a ser la atención presencial sobre la telefónica y para poner sobre la mesa otras demandas como la recuperación en Moaña del servicio de urgencias, desplazado al centro de salud de Cangas en primavera por la pandemia.

La Plataforma señaló que la Alcaldía tomó la decisión de suspender la concentración después de leer las normas en el DOG y así se lo comunicó al colectivo. Por la mañana representantes de la Plataforma permanecieron delante de la Casa do Mar para informar a los que se acercaban de que no podría haber concentración. Explican que no fue bien entendido por todos los asistentes y manifiestan su intención de regresar a las concentraciones el próximo jueves al entender que su protesta puede estar en las excepciones a la restricción, como ocurriría con los espectáculos con aforo.

"Durante la mañana acudieron unas 50 personas. Muchos entendieron que se trataba de impedir una protesta. Le dimos información sobre la orden de la Xunta y la aplicación de la misma por parte del Concello", apuntó el portavoz del colectivo, Francisco Ferreira. Asimismo, la Plataforma de usuarios del Sergas solicitó la celebración de una Mesa Local da Sanidade para centrar sus esfuerzos "en la situación de los terrenos del próximo centro de salud y en conseguir que la Xunta incluya el proyecto en sus presupuestos de 2021".

En lo que respecta al resto de actividades, este fin de semana Moaña acoge por ejemplo una obra de teatro de los Circuítos Teatrais el sábado, además de un espectáculo infantil del programa Rechouchíos y una ruta guiada de su programa de visitas para vecinos y turistas. Ayer el Concello desconocía todavía cuáles de esos eventos podría celebrar o no. La alcaldesa, Leticia Santos, remitió todas las dudas a la federación gallega de municipios (Fegamp), que preguntará al respecto a la Consellería de Sanidade.

La teniente de alcalde, Marta Freire, asegura que si hoy no tienen una respuesta sobre cada una de estas actividades, optarán por la prudencia y suspenderán todas hasta nuevo aviso.

A mayores de las programaciones habituales, el Concello trabaja en una actividad cultural para niños a final de mes con motivo del Samaín y en otra alrededor de las fiestas de San Martiño que este año no tendrán verbenas ni procesión. De momento todo ello queda en el aire.