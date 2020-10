La vacuna de la gripe llena los centros de salud, que tienen los cupos cubiertos durante un mes

La campaña de vacunación de la gripe más compleja que se recuerda, por las medidas contra el Covid-19, arrancó ayer en la comarca con todas las citas reservadas para el primer día. Unos 200 vecinos quedaron inmunizados y las citas ya solicitadas se extienden hasta el próximo mes. La situación de pandemia y el temor a hospitalizaciones en estos momentos duros estimuló la demanda.

En Cangas, las colas de pacientes a las puertas del centro de salud son la imagen repetida a lo largo de la primera jornada de vacunación de la gripe común, en la que fueron atendidas en torno a medio centenar de personas, que entraron de forma escalonada y guardando las medidas de seguridad establecidas, aunque sin poder hacer uso de la sala específica comprometida por la Consellería de Sanidade para ese fin. El personal de enfermería mostró su malestar e "indignación por el incumplimiento de la gerencia del Sergas" con respecto al refuerzo del servicio y el objetivo de poder vacunar a 5.000 personas en el municipio a lo largo de la campaña, y temen que "los niveles de cobertura no sean los esperados" o que se produzcan aglomeraciones de gente en pasillos o salas de espera, "con mayores riesgos". Desde la Xunta argumentan que no hay personal de enfermería disponible para contratar, explicación que los afectados tachan de "excusa" y que obliga a reprogramar las citas, con la consiguiente "sobrecarga de trabajo" para el personal administrativo, y a repartir tareas entre los profesionales de la plantilla habitual.

La previsión era habilitar la sala de juntas, con un espacio más amplio y que cumple mejor con las condiciones higiénicas y de seguridad, para realizar las vacunaciones. De ello se informó el jueves, tras reunirse en el Concello de Cangas el comité de seguimiento del Covid-19 al que asistió, entre otros, el jefe de servicio del centro de salud, Benigno Villoch. Sin embargo, el viernes el Sergas comunicó que no había personal suficiente y ayer las vacunaciones se realizaron igual que se costumbre, aunque con el compromiso de poner, desde hoy y hasta finales de mes, una enfermera a mayores, tres días a la semana en jornada de mañana y tarde y un tiempo de atención aproximado de cinco minutos por persona. El calendario de citas está colmado hasta mediados de noviembre, según el personal de enfermería, que tiene instrucciones del Sergas de llamar a todos los pacientes mayores de 60 años (en campañas anteriores se centraban en mayores de 65) para animarlos a participar y reducir los riesgos de contagio, especialmente en grupos de riesgo.

"Siempre somos de los primeros en vacunarnos, pero esta vez dicen que hay el doble o el triple de gente que otros años", señalaban ayer Nieves y Manolo, a los que acompañaba un sobrino que no tenía claro si iba a poder entrar con ellos, ya que el acceso está restringido, y que hicieron coincidir la vacuna con su visita periódica relacionada con otros motivos médicos. En las proximidades de la cola que se forma a las puertas del centro de salud también aguardaba Cándida en compañía de su nieta Andrea, y ambas coincidían en la necesidad de acudir masivamente a la campaña de vacunación "porque esta es una cadena de contagios que hay que cortar para que no crezca" y no verse abocados a un riesgo adicional al que ya supone la pandemia de Covid-19. Añaden que sus médicos les recomiendan vacunarse y desmienten que sea "peligroso, como van diciendo algunos por ahí".

Entre las previsiones iniciales también estaba cortar el acceso de vehículos al centro de salud en caso de que se produjeran aglomeraciones y atascos en su entorno. Una situación que ayer no llegó a producirse, según señalan desde la Policía Local, que patrulló la zona para supervisar también que se guardan las distancias de seguridad interpersonal y cuyos responsables no descartan el cierre de ese tramo a lo largo de la campaña de vacunaciones "si fuera necesario".

En Moaña, por su parte, se habilitó al sala 17 de la Casa do Mar para suministrar esta vacuna y la petición de citas comenzó antes que otros años por el temor de los moañeses en edades de riesgo a sufrir un ingreso por la gripe en plena situación de pandemia de Covid-19.

Se llenaron todas las citas disponibles y fueron 80 los moañeses que se pusieron ayer la vacuna entre el horario de mañana y el de tarde. La lista de espera es tal, que en horario de mañana ya no se otorgan citas para la vacuna hasta el próximo 17 de noviembre. Menos ocupado está todavía el horario vespertino y los que todavía no tienen hora para inmunizarse contra a gripe pueden lograr una cita a partir del 5 de noviembre. "La gente pide la vacuna desde mucho antes que otros años. Es muy importante para evitar que se colapsen los hospitales", apunta una enfermera.

Los profesionales del centro de salud de Moaña señalaban ayer que de momento no han recibido los refuerzos prometidos por el nuevo gerente del área sanitaria. La semana pasada, en una visita al centro, Javier Puente se comprometió a dotar al centro, en los próximos días, de un mayor horario médico y de un nuevo trabajador administrativo y una farmacéutica, además de una nueva línea telefónica para dar respuesta antes a la petición de citas por esta vía.

Entre los usuarios de Moaña se encontraba ayer Nieves Silva. "Pedí la cita hace una semana y media. Me vacuno todos los años y tengo confianza en que ayuda", explica esta moañesa de 84 años. No oculta que tiene "miedo también por la pandemia", pero no conoce a nadie que se haya contagiado de Covid-19. "Aquí estamos bien dentro de lo que cabe. No hay mucha incidencia de la pandemia", concluye.

También esperaba a ser llamada Pilar Cancelas, de 73 años. "A comienzos de mes pedí la cita. No sabía que hoy era el primer día de la campaña", apunta. Cancelas se pone esta vacuna "desde hace tres años, cuando me diagnosticaron una arritmia". Asegura que no cambió este hábito por la pandemia. "Pienso que estando protegidos y con conciencia, esta situación la tenemos que vencer. En Moaña no hay muchos positivos, pero llevamos las normas a rajatabla", defiende. Cree que la gente está "más concienciada con esta vacuna por la pandemia, aunque todavía hay gente reacia".

En Bueu también se registraron colas en el centro de salud con vecinos a la espera de su turno para recibir la vacuna en la sala específica habilitada para ello. No obstante, tanto médicos como enfermeros siguieron el denominado como "criterio oportunista". Es decir, aprovechar una visita presencial ya concertada para convencer al paciente para que se ponga la vacuna. Así, la cifra de personas inmunizadas supera el cupo inicialmente previsto. "La mayoría aceptan, aunque sigue habiendo respuestas singulares. Siempre hay quien dice que se vacunó una vez y ese año tuvo cinco gripes, sin ser capaz de diferenciar una gripe de un resfriado, o que su vacuna es bañarse todos los días en el mar", explican. No obstante el personal médico detecta que este año la población se muestra más "receptiva" para ponerse la vacuna y auguran que se superarán las cifras de años anteriores.

Entre los argumentos esgrimidos para convencer a los pacientes se citan los resultados de casi una veintena de estudios internacionales que se realizaron para determinar si vacunarse contra la gripe aumenta el riesgo de contraer el covid-19 o empeora sus síntomas. "La conclusión es la contraria: hay menos posibilidades de contagiarse y los síntomas son de menor gravedad", señalan desde el centro de salud de Bueu