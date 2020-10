El PP pregunta qué interés hubo para otorgar permiso al chiringuito del castro

El grupo municipal del PP critica al alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, por la reciente apertura de un expediente al Concello por otorgar licencia para construir un chiringuito encima del Castro de Ferro da Igrexiña, en la parroquia de O Hío. La concejal Rosa Mary de la Campa habla de falta de criterio de la Alcaldía respecto al patrimonio cultural y palpable en los últimos tiempos. "Con la misma alegría lleva cuatro días celebrando A Defensa da Vila, que otorga permiso para montar un chiringuito de playa encima de un yacimiento arqueológico, que no solo figura como patrimonio cultural de Galicia, sino que también se incluye en el catálogo complementario de monumentos y conjuntos históricos artísticos protegidos por las Normas Subsidiarias". Asegura la concejala que se trata de la culminación de un proceso aderezado con ocultación de competencias y abandono de funciones por parte del alcalde que, "como es habitual, es incapaz de reconocer sus propios errores y culpa a todo el mundo de su incompetencia". Asegura que el alcalde hizo oídos sordos a la denuncia de Luita Verde y que la investigación que abrió concluyó con que el concello de Cangas no tenía competencia sobre el caso y que, por lo tanto, este no tenía concedido permiso. Mes y medio después, la Consellería de Cultura e Turismo expedienta al Concello de Cangas, por conceder la licencia sin previa autorización. "Por qué tanto oscurantismo? Que interese o necesidad tien al Alcaldía de torcer la verdad?