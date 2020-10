Los bonos de Cangas de ayuda al comercio ya se agotaron y movieron 294.679 euros en ventas

El gerente de la Federación de comerciantes do Morrazo (Fecimo), Rodrigo Pastoriza, confirma que la campaña de bonos financiada por el Concello con 100.000 euros para ayudar a las ventas en el comercio local por la crisis sanitaria del Covid-19, ya se agotó, en solo una semana, cuando la previsión era que se prolongara hasta mediados de diciembre. Las condiciones de la campaña establecían también la posibilidad de que finalizara igualmente cuando se agotara la cuantía y ayer Fecimo puso el cartel de "finalizada". La campaña comenzó este pasado lunes día 5 y muchos clientes ya colgaron el jueves en sus escaparates que tenían agotados los bonos descuento.

En un primer balance, Pastoriza reconoce que en esta campaña se movieron 294.679 euros en ventas, un importe dentro del cual se incluyen los 100.000 euros del Concello, y que se realizaron en todos los sectores del comercio y de la hostelería. Los clientes se beneficiaban de un 40% de descuento en el precio del producto o del servicio y el establecimiento recibía ese importe del saldo general de los 100.000 euros. Había un tope de 200 euros por usuario y de 1.800 por establecimiento.

Según la estadística que aporta Fecimo, en esta campaña se realizaron 3.712 operaciones de venta. Para beneficiarse de estas operaciones de descuento, además de adherirse el establecimiento a la campaña, también tenía que hacerlo el cliente solicitando una tarjeta, bien en formato físico o bien en formato digital. La gran mayoría de las tarjetas fueron virtuales, ya que de las 500 físicas preparadas solo se registraron 11; y de las 6.000 virtuales, se registraron 5.196.

En cuanto a las ventas, se beneficiaron comercios de todos los sectores, muchos de ellos de ropa, tanto de moda infantil, como de adultos y de deportes, a tenor de los datos de las tiendas que agotaron el cupo máximo de 1.800 euros; también hay ópticas, librerías y tiendas de electrodomésticos y de muebles.

Desde el Concello de Cangas, la concejala de Emprego e Desenvolvemento Local de Cangas, Sagrario Martínez, también había asegurado esta semana su satisfacción por la marcha de la campaña: "Estamos muy contentos de la respuesta que está teniendo esta iniciativa". Sagrario Martínez realizaba estas declaraciones cuando todavía estaba a punto de concluir la campaña. Los datos que aporta Fecimo, principal colaborador en esta iniciativa, confirman que la realidad ha superado las previsiones, lo que anima a pensar en otras iniciativas similares. Tal y como señala la concejala, en los primeros cinco días de campaña ya se habían superado los 200.000 euros en compras bajo esta fórmula, de los que más de 70.000 euros eran aportados por el Concello a cuenta de la partida de los 100.000 euros aprobados por el pleno para este fin.

La avalancha de usuarios inscritos es consecuencia del interés mostrado por los ciudadanos desde el primer día. Aunque apenas se ha retirado una docena de las 500 tarjetas físicas generadas, la demanda de tarjetas virtuales se acerca a las 5.000 (ya eran 4.525 el jueves por la mañana), y quedaban 101 pendientes de entregar para su uso en los establecimientos inscritos, 26 más que una semana antes. El éxito de la iniciativa y el agotamiento del crédito municipal han llevado a algunos comercios a aplicar descuentos por su cuenta, que en la mayoría de los casos rondan el 20% sobre el precio de venta habitual.

Muchos establecimientos, es verdad, que se vieron sorprendidos ayer, además en sábado cuando más ventas suelen hacer, con el cierre tan pronto de la campaña, ya que no habían llegado a ese tope de los 1.800 euros que podían vender y, por lo tanto, no pudieron beneficiarse. Algunas tiendas querían ayer seguir aplicando los descuentos a sus clientes porque no habían agotado ese tope de los 1.800 euros, pero cuando entraban en el espacio web para materializarlo, ya no se lo permitía por no haber fondos en esa especie de caja única de los 100.000 euros.

También hubo clientes que se vieron sorprendidos porque con su tarjeta, ayer sábado, ya no pudieron acceder a más descuentos, sin haber llegado a ese tope de 200 euros.