Los candados del párroco de Moaña

Como aquello de las dos Españas, parece que hay dos Moañas. Y es que el párroco del Carmen, que ya lleva siete años en el municipio sigue poniendo candados, no solo a los bienes del Arzobispado, que en esto nadie le discute que puede hacerlo, sino incluso a hablar. Dice que no lo hace, que las obras hablan por sí solas, cuando se le pregunta por los trabajos de construcción del segundo campanario. Quizás, con tanto candado consiga el efecto contrario que la Iglesia busca. Pero bueno, es verdad, que las obras hablan por sí solas.

No hacía falta ser un pitoniso

Ya está liada. Que no hacía falta ser un pitoniso para acertar que pronto llegaría este desencuentro en el bipartito por el motivo que fue: la modificación puntual en A Rúa. Pero se abrió la espita para los recordatorios. Que puede que en la Corporación municipal de Cangas haya enfermos, pero ninguno tiene alzéimer. Si me apuran se pueden remontar en el tiempo hasta el Neolítico para sacar los trapos sucios de unos y de otros. Es la curiosa la política que hay en Cangas, donde quieren mandar también los que no se atreven a ir en las listas porque quedan expuestos a las críticas del pueblo que tanto ordena.