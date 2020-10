La Plataforma da Sanidade califica de "tirita sobre una hemorragia" las mejoras en Moaña

"Sorpresa, decepción y no es la solución". Así valora el portavoz de la Plataforma de Defensa da Sanidade Pública de Moaña, Paco Ferreira, el anuncio de refuerzo asistencial en el centro de salud de la localidad que realizó el gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente, en una visita sorpresa el miércoles, tras la manifestación vecinal del sábado y la vuelta, ayer, de las concentraciones de los jueves de esta Plataforma ante la Casa del Mar. La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, presente también en esta concentración, junto a ediles de gobierno, en la que se reclamaba el regreso de la atención presencial y de las urgencias, como antes de la crisis sanitaria del covid-19, asegura que con este anuncio se queda "más preocupada de cómo está gestionando el Sergas esta pandemia".

Hay que recordar que en su visita, el nuevo gerente se reunió con los profesionales del centro de salud para adoptar medidas que permitieran la reducción de la demora en las citas a las personas, de las que constató que no eran las deseables, con un máximo de 9 días laborables.A iniciativa de los médicos, se acordó aumentar el horario de sus jornadas laborales; y por parte del Sergas, incorporar otro Personal de Servicios Xerais (PSX) o administrativo; una farmacéutica y contratar una segunda línea telefónica para reducir la demora de estas citas, si bien el Sergas reconoció que ya se estaban realizando un 45% de la citas de forma presencial.

Trsa la concentración, que reunió, según Paco Ferreira, a unas 250 personas, el triple de participantes que solían asistir antes de la pandemia, el portavoz de la Plataforma. realizó una primera valoración del anuncio del Sergas "de sorpresa" ya que, asegura, nunca hubo una reacción tan rápida e imprevista; pero también "de decepción", ya que la solución es una "tirita para una hemorragia". Asegura que si Sanidade está aceptando que existe el problema,"la solución que hay que buscar es a largo plazo" y que no vale la excusa de que no se invierte en la mejora del espacio en la Casa del Mar porque está en tramitación la construcción de otro centro de salud, "porque mientras esa obra no llega, la gente no puede estar en la calle." Hay que resolver el problema con los medios que tenemos, dice Ferreira.

Añade que el refuerzo de medios acordado por la gerencia lleva al "convencimiento colectivo de que para que se muevan un centímetro, nosotros tenemos que recorrer kilómetros. Tuvimos que convocar dos manifestaciones, con más de 2.000 personas cada una, para que desde Sanidade se muevan un centímetro".

En el mismo sentido se pronuncia la alcaldesa, Leticia Santos, que reprocha que el Concello no fuera avisado ni invitado a esta visita a pesar de que en el pleno de julio se aprobó una moción, por unanimidad, para reclamar la vuelta de las consultas presenciales, de las urgencias y el refuerzo del servicio de ambulancias. Insiste en que no hubo respuesta formal por parte del Sergas, y que le preocupa cómo está gestionando esta pandemia, que se tuvieran que movilizar en dos ocasiones en Moaña y ayer la tercera, y califica de "burla a los vecinos" que e habla de demoras de días laborales, cuando para las personas enfermas no están solo en días laborales, sino los fines de semana y festivos. Por otro lado y sobre la cifra de que en Moaña las citas presenciales ya son del 45%, dice que es una falacia, es falso, ya que se 45% es una media que maneja el Sergas para el área sanitaria de Vigo, en donde hay centros que la pueden tener más alta, pero otros más baja, como es el caso de Moaña en donde las citas presenciales son el 20%.

Respecto a la falta de espacio en el centro de salud, dice que también es otra falacia, porque se soluciona con programación, es decir, que el paciente aparezaca en la hora de su cita, como hace la gente cuando se le cita en el Concello, Hacienda o en todas las administraciones públicas, para evitar acumulaciones: "Si organizan bien las citas y alas agendas no tiene por qué haber acumulación". Por último, insiste en que si por una parte, la respuesta del Sergas le provoca preocupación porque necesitaron movilizaciones para darse cuenta de la realidad, por otro lado, también se refuerza la idea de que la única salida que les queda en Moaña es la de la movilización en la calle. De hecho dice que ayer fue el jueves que más gente participó en una concentración de las que se celebran desde hace dos años, por lo que, según la alcaldesa, quiere decir que la gente de Moaña no se conforma con tener citas con demoras de 15 días ni con que las urgencias sigan en Cangas. El Sergas ya anunció que las urgencias iban a seguir en el centro de salud de Cangas porque el de Moaña no garantiza la seguridad de los circuitos de las personas.