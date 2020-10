Exposición virtual por la salud mental

Cangas nunca pasa por alto la fecha del 10 de octubre, cuando se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental y desde la Asociación DOA Saúde Mental, que tiene sedes en Vigo y en Cangas, se organiza una serie de actos pra recordar este día, que tiene el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) bajo el lema "Saúde mental, unha prioridade global". Entre las actividades y desde hace 11años, abreen Cangas una exposición con los trabajos pictóricos realizados por los usuarios en los diferentes talleres que se organizan. Este año, y por culpa de la pandemia, "Pániko na...10.0", como así se llama la exposición, no se puede realizar físicamente, como siempre, en la Capela do Hospital, pero DOA no falta a la cita en Cangas y la muestra se puede ver de forma virtual a través de su página web y en un formato de calidad, haciendo un recorrido panorámico de una muestra titulada "Festexando a vida en tempo de pandemia" que es retrospectiva pero también incluye obra nueva, en bloques temáticos de "Illas", "Collage", "Técnicas mixtas", "Retratos" y "A vangarda".

Estrela Gómez es la coordinadora de DOA en Cangas, actualmente con 22 usuarios que acuden al centro de lunes a jueves, una tarde a la semana y viernes alternos, mientras siguen complementando las terapias con atención telemátia. Asegura que del 15 de marzo al 26 de mayo la atención fue telemática, debido al confinamiento por el virus. Hacían dos seguimientos semanales de cada persona y se mandaba un pdf diario con una serie de actividades mediante WhatsApp. Estas actividades eran seguidas en directo por cada profesional a una hora concreta, para intentar dar continuidad a la actividad grupal que desarrolla el centro. A las 09:30 se enviaba el enlace al pdf en donde aparecían las actividades del día. Si era, por ejemplo, una estimulación cognitiva, se programaba el seguimiento para las 11:30 en un grupo específico de WhatsApp y durante una hora se corregían los ejercicios y se llevaban a cabo otros nuevos.

A partir del 26 de mayo, la atención ya pasó a ser más presencial, por indicación del Sergas. En Cangas adaptaron los grupos para no sobrepasar el aforo, creando grupos estables de atención. Las horas de atención presenciales son menos que las anteriores en la antigua normalidad, pero, poco a poco, se ha ido aumentando la atención, dice la coordinadora.