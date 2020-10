Quintas, de la pista a su puesto de trabajo

La loca semana de viajes del Frigoríficos –con 24 horas en la carretera en tan solo cuatro días– ha servido también para desvelar las particularidades de una plantilla no profesional, que debe compaginar el balonmano con sus otras ocupaciones. Si en la ida Cerqueira tuvo que viajar el mismo día de partido, en la vuelta el protagonista fue Juan Quintas, a quien el autobús de vuelta de Valladolid dejó en Vigo a las tres de la madrugada para que entrase a trabajar tan solo una hora más tarde. Así pues proclamamos, que tiene doble mérito el suyo.

Distancia de seguridad... ya antes

No sabemos si de tapadillo o megáfono mediante, pero ayer hubo cónclave en la sede socialista de Cangas. La reunión debía ser formal porque todos los asistentes llevaban mascarilla y mantenían la distancia de seguridad. Claro que en el PSOE de Cangas eso no es decir mucho. Ya antes de la pandemia, los socialistas cangueses trataban de mantener la distancia de seguridad, para que los Idus de marzo no se repitieran en la rosa de Cangas. Pero en el socialismo de aquí nace un Bruto cada dos años. El cálculo está hecho por sociedaddes médicas independientes que estudian el curioso caso.