El PP de Cangas pide la desinfección de los parques

Aunque la incidencia del Covid en la comarca está en niveles bajos -Bueu seguía ayer con cero casos; Cangas registra 12 y Moaña unos 8-, la preocupación de las familias con hijos es importante, sobre todo en Cangas, en cuanto a la desinfección de los parques infantiles para evitar contagios por el virus. Solo en el municipio de Moaña siguen todos los parques cerrados desde el confinamiento.

El concejal del PP de Cangas, Francisco Soliño, asegura que muchas familias le han trasladado su preocupación porque no ven al Concello desinfectando los parques. Además de recibir esta preocupación de familias en Darbo y en O Hío, también de otras en el casco urbano con el parque Galáctico de la alameda o el de Rodeira. Soliño asegura que quiere que esto sirva como toque de atención al Concello porque los vecinos no le ven actuar en este sentido y hay familias que, por miedo, llevan ellas el desinfectante para limpiar los elementos de juego antes de que los toquen los pequeños.

Con respecto a esta crítica, el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, asegura que los parques se están desinfectando por la mañana y que en Cangas no ha habido hasta ahora un solo caso de contagio en un parque público. De todas formas, explica que el Concello no puede desinfectar cada hora estos recintos y que si hay miedo entre las familias, lo mejor es que no lleven a sus hijos a jugar en estos recintos, "no hay otro remedio".

En la crítica del PP, el alcalde ve más un deseo de este partido de la oposición de que ocurra un contagio que otra cosa, como sí ocurrió, recuerda Pazos, en el municipio de Marín, gobernado por los populares.