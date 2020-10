El convenio entre el Puerto y Concello finalizó sin que nadie realizase las obras de O Salgueirón

El pasado día 2 de octubre finalizó la vigencia del convenio firmado entre el Concello de Cangas y la Autoridad Portuaria para el mantenimiento del paseo de O Salgueirón sin que ambas partes lograran prorrogarlo o renovarlo. El Puerto de Vigo amenazó el pasado 24 de septiembre al Concello de Cangas con acudir al contencioso administrativo en el caso de que el Concello no reparara el paseo, ahora todo abandonada y con una imagen lamentable. Pero, de momento, el Concello de Cangas no recibió ninguna notificación judicial. Además no le importa. Tanto el alcalde de Cangas como el concejal de Urbanismo, Xosé Manuel Pazos y Eugenio González, respectivamente, afirmaban ayer que no les importaba en absoluto que la Autoridad Portuaria iniciara el camino de la vía judicial.

Una alternativa que se maneja ahora desde Vigo es que sea la Autoridad Portuaria la que se haga cargo del arreglo de todo el paseo y después le pase la cuenta al Concello de Cangas. En el presupuesto que maneja la Autoridad Portuaria de Vigo se sitúa en 21.000 euros la cantidad de dinero necesaria para dejar el paseo en condiciones. Claro que el Concello de Cangas se mantiene en que no tiene intención de volver a pagar nunca más, mientras no se ceda la zona al Concello, como se había comprometido el anterior presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, López Chaves. Además, el alcalde se siente respaldado por los acuerdos plenarios.