Monsa no pone "objeciones" a la modificación puntual de A Rúa, aunque no se ajusta al PXOM

"No existe objeción conceptual ni normativa a que la ordenación de la modificación no coincida con la del Plan Xeral que se está elaborando. Está, en efecto, entre las capacidades del equipo de gobierno municipal realizar ajustes en la ordenación urbanística. Nada hay de objetable, si como se ha señalado, en la próxima entrada de la modificación del Plan Xeral se realiza la debida concordancia entre ambas", así concluye el informe Monsa, firma que trabaja en la redacción PXOM de Cangas, que se encuentra en la fase de borrador, sobre la modificación puntual en A Rúa. El gobierno local estaba esperando como agua de mayo por este documento para avalar su propuesta de modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planteamiento de Cangas y que supondría conseguir terrenos para la construcción de un centro sanitario de nivel del Centro Integral de Salude (CIS) o del Centro de Alta Resolución (CAR), además de permitir la construcción de un gran centro comercial. No pone objeciones, pero también deja claro que no coincide la propuesta de modificación puntual con la que recoge el borrador del Plan Xeral. Pero no cree que eso sea inconveniente.

Además de considerar que no existe objeción, los técnicos de Monsa señalan que el "Plan Xeral es un instrumento de avance necesariamente lento, por cuanto debe enfrentar y dar solución a todos cuantos conflictos y necesidades urbanísticas presenta el territorio. Frente a ello, un asunto de alcance tan reducido pueden ser gestionados a través de intervenciones limitadas en las ordenación existente". El informe considera que esas intervenciones limitadas, por su carácter puntual, enfrenten una problemática mucho más acotada y manejable. "Resultan, por tanto, vías válidas para solucionar problemas concretos. Planteadas con el necesario orden, en nada invalida ni tienen porqué obstaculizar la tarea de realizar una ordenación general del territorio, cometido exclusivo del Plan Xeral".

Los técnicos de Monsa también son conscientes de que el urbanismo tiene vertientes políticas. En este sentido, su informe asegura que "resulta igualmente admisible que, a lo largo del tiempo, se den cambios en los criterios de ordenación que se pretendan aplicar a un ámbito concreto. Esta circunstancia debe admitirse -y hasta entenderse- a partir del hecho cierto de que esos mismos cambios pueden acontecer en el gobierno de la institución municipal".

Suelo urbanizable

También hace referencia a que el día 28 de junio de 2019 entregó al Concello de Cangas el borrador y documento inicial estratégico del PXOM. En la ordenación en ellos recogida, figuran para la zona objeto de la modificación puntual, dos sectores de Suelo Urbanizable, emplazados consecutivamente, de sur a norte, desde la ronda de la avenida de Ourense (PO-551) y a lo largo de la PO-554. El primero por el sur (designado SUZ-81) tendría, como uso característico, el de Servicios a la movilidad y se ejecutaría por compensación. Mientras, el situado más al norte (designado SUZ-7) tendría un uso dotacional y se ejecutaría por expropiación.

La agregación de ambos sectores englobaría al sector que se propone para la modificación puntual e incluiría, además, el área arbolada inmediata a la rotonda de la PO-554, en A Rúa. "Por lo expuesto, la modificación puntual no se ajusta a la ordenación recogida en el Plan Xeral. Existe una coincidencia de fondo (ocupar la margen este de la PO-554 entre rotondas con suelos urbanizables,y que estos tengan una fracción lucrativa y otra dotacional, pero hay diferencias en la delimitación de los ámbitos, en los usos característicos y en los sistemas de actuación". Pero insiste, en que esta discrepancia deberá ser solucionada en la próxima ventana de modificación del Plan Xeral. Esta tendrá lugar a la finalización del periodo de consultas del órgano ambiental.