Un informe para conseguir apoyos

El informe de Monsa es el documento que necesitaba el gobierno, sobre todo, el concejal de Urbanismo, el socialista Eugenio González, para llevarlo al pleno de ese mes con mayores garantías de que salga aprobado, aunque Avante! y BNG ya avanzaron que no apoyarían la propuesta; más dubitativo se muestra el PP, que cuestiona los metros cuadrados del ámbito. El informe pone las cosas más fáciles al edil de Urbanismo, pero no hay que olvidar que el campo en el que se juega es la política partidista y que ahora mismo lo que se estila es la polarización de posturas. De todas formas, Monsa recuerda que el PXOM es un documento de tramitación reglada muy pormenorizadamente en la ley 2/2016, que está sometido a múltiples informes -todos vinculantes- y a dos exposiciones públicas. Recibirá a lo largo de su tramitación numerosos cambios, pero todos ellos deben ser identificables y justificarse de origen. Esta exigencia de trazabilidad conduce que los cambios en el documento deban introducise en puntos concretos de su recorrido. "No cabe tratar al PXOM como un documento al que se acuda a corregir detalles diaria o semanalmente. Al contrario, los cambios deben realizarse en las etapas del recorrido señaladas".