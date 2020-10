El "Beatriz" tiene su base en Cangas y está tripulado por Raúl Rivas y su esposa, que decidieron empezar la campaña en los bancos de Toralla. Su impresión es la misma que mostraron los mariscadores que trabajaron en otras zonas de la ría. "Parece que no hay mucho marisco. Cogimos nuestro cupo, pero nos costó mucho", explicaba ayer nada más desembarcar en el pantalán.

Reconoce que todavía "queda mucho por explorar y rebuscar" en las zonas de trabajo asignadas para los meses de invierno, aunque en su opinión parece claro que "ya se puede ver que este no va a ser un año fuerte, vamos a tener que trabajar mucho para conseguir las cuotas".

Este marinero cangués no se atreve a apuntar una razón que explique la situación. "Cuando la almeja no repuebla en un banco no lo hace en los demás. Y el mar es como la tierra: hay años que produce mucho y otros en los que apenas sale nada", sentencia el patrón del "Beatriz".