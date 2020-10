Retoños de Adicam para celebrar 2021

Foto de familia das persoas implicadas no proxecto do calendario, reunidas onte no consistorio.

Foto de familia das persoas implicadas no proxecto do calendario, reunidas onte no consistorio. // G.Núñez

Adicam está entregada de cheo ás actividades do Mes Internacional do Cancro de Mama, e onte foi o turno para a presentación do calendario para o vindeiro ano, que ten como modelos fotográficos a nenos e nenas que viven de moi preto a enfermidade por ter familiares doentes. O colectivo xuntounos a todos, onte pola tarde no salón de plenos de Cangas, para celebralo e compartir experiencias. As actividades continúan durante todo o mes con charlas e mesas informativas, exposicións ou un aplauso colectivo previsto para o día 18 coa mensaxe "Por vós vale a pena seguir adiante".

"Hoxe é un día moi emocionante para Adicam porque non presentamos só a un calendario, presentamos quen somos e quen o forman. Somos pacientes, profesionais e familias, e este ano é o ano dos nosos nenos. Este ano o calendario de Adicam leva o titulo de "Os meniños de Adicam", sinalan os membros da Asociación de Diagnosticad@s de Cancro de Mama" ao facer visible o almanaque que presentan cada ano por estas datas e que xa se ten convertido nun clásico das vésperas navideñas.

"Son nenos que viviron o cancro de mama de moi preto porque as súas nais ou avoas foron diagnosticadas de cancro de mama ou xinecolóxico. Eles teñen un mensaxe para todos: que as asociación s de pacientes non son como a xente pensa. A idea equivocada de que unha asociación de pacientes é un lugar cheo de tristura. Nós non somos coma ti pensas... somos outra cousa. Nós somos coma unha familia na súa mellor versión. E as familias máis marabillosas son as que están cheas de nenos. Así é a nosa. Os nosos rapaces trocan a maneira de ver a vida porque sempre sorrín, porque teñen a gran capacidade de ver a vida coa cor e a positividade da súa inxenuidade", explican.

"Os rapaces, durante o proceso oncolóxico non son unha carga, son a ledicia incondicional. Son unha aposta polo futuro porque ese futuro existe. Cando unha nai xove é diagnosticada, o primeiro que fala é dos seus nenos, da forza que dan e das gañas de tirar para adiante, eles sempre están no seu pensamento. Durante eses días nos que non tes forzas de saír, eles son os teus ollos e oídos que che contan o que está pasando fóra, aínda con máis vida e forza do que ti poderías vivilo. Tamén esas avoas que aman ós seus netos con toda a alma e nada máis esperan poder recuperarse para escoitar as súas lerias e saír pasear con eles aínda que sexa só á rúa de enfronte. Na nosa familia nunca faltan meniños porque son imprescindibles, son os noso", proclaman.

Tamén aproveitaron a presentación do calendario para dar "un agradecemento moi sincero" a José Montejano, fotógrafo e deseñador do calendario "que con tanto orgullo presentamos. Grazas, José, polo trato tan agarimoso coas familias e cos nenos. Por abrir a túa casa a Adicam para este proxecto. Estas fotos mostran como es tí, a túa sensibilidade e xenerosidade .Es parte da nosa familia desde fai xa moito tempo", recalcan desde o colectivo.