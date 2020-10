El PP cangués ve anómalo la premura en cobrar el recibo del agua y pide al pleno ampliar plazos

La ordenanza fiscal que regula el cobro del servicio integral del agua de Cangas establece que la tasa debe abonarse, en período voluntario, "durante el plazo de los 15 días del trimestre natural siguiente al de lectura y comprobación de consumos". Una premura que, a juicio de los representantes del Partido Popular, no se ajusta a la legalidad, pues el plazo de pago no puede ser inferior a dos meses, y supone una anomalía en la administración municipal que piden corregir. Con ese objetivo llevarán al próximo pleno de la corporación la modificación del texto, haciendo constar que "el período voluntario de cobranza se extenderá durante el plazo de los dos meses siguientes a la publicación en el Boletín Oficial correspondiente del padrón del trimestre natural vencido".

Para el concejal Pío Millán, la Ley General Tributaria es clara al respecto, pues en su artículo 62.3 señala literalmente que "el pago en período voluntario de las deudas de notificación colectiva y periódica que no tengan establecido otros plazo en sus normas reguladoras deberá efectuarse en el período comprendido entre los días 1 de septiembre o 20 de noviembre", o bien el día hábil posterior. Un plazo que solo se podrá modificar, "siempre que no sea inferior a dos meses". El edil popular, que firma la moción, reclama que ese período se respete y se hagan las oportunas modificaciones en la ordenanza.

No es la única demanda sobre este servicio que plantea el PP, que vuelve a exigir un tratamiento "no discriminatorio" a las personas que optan por pagar el servicio del agua domiciliando el recibo, a quienes las entidades bancarias se lo aplican en los primeros días de mes, al contrario que sucede con otras administraciones e incluso con otros servicios. "La gran mayoría de las entidades públicas y privadas que gestionan la recaudación de tributos establecen, para la domiciliación del cobro, que la fecha de cargo sea el más próximo posible a la fecha final del período voluntario de pago", relata Pío Millán, y añade que en muchos casos se fija el último día del período voluntario de pago, "para que las personas que deciden domiciliar no tengan que ser las primeras que paguen los tributos", cuando esta fórmula suele tener un tratamiento favorable para los obligados.

El Concello de Cangas no sigue el ejemplo de esas administraciones que cita el Partido Popular. "La Agencia Tributaria, con el impuesto del IRPF, establece el último día para el cargo del pago domiciliado", y otro tanto hace la Diputación de Pontevedra, que gestiona la recaudación de tributos de al menos 54 municipios de la provincia y establece la fecha de cargo de los recibos domiciliados en la última quincena del período voluntario de pago. Incluso la administración canguesa, en la gestión del cobro del impuesto de rodaje de vehículos dispone que se carguen los recibos domiciliados en el segundo mes del período voluntario de pago.

Prisas injustificadas

"No entendemos por qué la empresa concesionaria [del servicio del ciclo integral del agua] está realizando el cargo de los recibos domiciliados en los tres primeros días del período de pago, creando una desventaja frente a las personas que no tienen domiciliado el recibo y que pueden pagar dos meses después". Este agravio, del que se quejan muchos ciudadanos, ya fue denunciado por el PP en otras ocasiones y exigió corregirlo, aunque hasta ahora sin éxito, por lo que ahora lo someterá a debate y aprobación plenaria.

La propuesta de acuerdo insta a modificar el punto 2 de la ordenanza fiscal correspondiente al cobro de la prestación patrimonial de carácter público no tributario para hacer constar que el período de cobro se extenderá durante el plazo de los dos meses siguientes a la publicación oficial del padrón del trimestre natural vencido, así como el punto 3.B para establecer que el cobro de los recibos se podrá hacer mediante domiciliación bancaria, cuya fecha de cargo se aplaza a la última quincena del período voluntario de pago.