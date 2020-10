"El concejal Eugenio González es el 'terminator' del deporte"

"Si este año Cangas cuenta con deporte escolar no será por la labor del concejal del área, sino por la profesionalidad y compromiso de los clubes deportivos", afirman desde el Partido Popular en Cangas, que acusan al edil del PSOE de ser "el terminator del deporte cangués" por su falta de compromiso y desidia a la hora de ejercer el cargo. Prueba de ello, señalan, es que "apenas aguantó unos minutos en la primera reunión con las entidades y se ausentó de la segunda". "Si no hay foto, no hay concejal", ironizan los populares en alusión a su búsqueda de protagonismo por encima del rigor en su labor.

El PP critica que desde el gobierno local "se llegó tarde" en la propuesta de protocolos y en la toma de medidas para acoger las actividades deportivas en los recintos escolares. La previsión que exigen a otras administraciones se convierte en improvisación y falta de iniciativa cuando el asunto depende de los responsables municipales, abundan, y extienden sus críticas a la edil de Educación, Ingrid Loredana, que señalan por "no formar parte de ninguna de las reuniones con los clubes deportivos, a pesar de estar su área afectada". Lamentan que la propuesta en firme para presentar al Consello Escolar se hiciera patente en octubre, demostrando menos diligencia que "para criticar las medidas de la Xunta para el inicio del curso escolar".

El partido con más representantes en la corporación canguesa resulta "lamentable" el recorte de medios para el área de Deporte en Cangas frente a la mayor dotación para Cultura, cuya importancia comparten, pero piden más generosidad en el reparto. Con respecto al programa deportivo escollar, en el que participan un millar de jóvenes y que es "un referente" en la comarca, el PP echa en falta más inversiones, sobre todo teniendo en cuenta que la pandemia de covid-19 ha mermado la oferta de actividades escolares y estos precisan alternativas para mantener la forma física, el ocio y la salud.