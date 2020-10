Bueu vuelve a dejar en mínimos los casos activos

El número de casos activos en Bueu por Covid vuelve a mínimos. Según los datos de ayer solo había un vecino pendiente de una prueba PCR para confirmar un resultado negativo, mientras que el resto de personas afectadas ya han recibido el alta. Durante la primera quincena del mes de septiembre el municipio llegó a contabilizar casi una decena de infectados, aunque ninguno necesitó ser ingresado. "La situación no está desbocada, pero eso no quiere decir que esto se haya acabado. Hay que recordar que en abril dejamos de tener casos activos y estuvimos así varios meses, hasta que en la primera quincena de septiembre hubo nueve", advierten desde el centro de salud, que llaman a no relajar las medidas de protección ante el coronavirus.

Precisamente ayer desde la Asamblea Cidadá de Bueu (ACB), que forma parte del gobierno local, se colgó una pancarta delante del centro de salud para reclamar una mayor atención presencial. "Responsabilizamos a la Xunta de Galicia, no a los médicos. La atención telefónica sirve para enmascarar la falta de personal en la atención primaria y tememos que sea el modelo a seguir para el futuro", criticaban. Reprochan además la demora a la hora de conceder las citas, con plazos que superan la semana.

Por su parte, los profesionales médicos insisten en que la atención presencial se mantiene para todos aquellos casos que son necesarios y subrayan que cada día hay más de 200 consultas presenciales, atención a domicilios y urgencias. "Parece que no estamos ante una segunda ola. Es necesario establecer un filtro en la entrada para evaluar los casos y detectar pacientes con posibles signos de Covid para evitar contaminación en el interior", argumentan. Desde el principio de la pandemia el centro de salud de Bueu habilitó dependencias específicas para atender a los vecinos con síntomas compatibles con el coronavirus y minimizar el riesgo de contagio al personal médico y a otros pacientes.