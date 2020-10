Operación Triunfo en la corporación moañesa

Hay distintas formas de probar un micrófono. Pero en Moaña no todos se atienen al clásico y aburrido "un, dos, tres, probando". Los hay que dan rienda suelta a su talento musical y, al más puro estilo de Operación Triunfo, echan mano de alguna canción conocida. En los últimos días un edil entonó el "Love is in the air", para sorpresa y risas de los presentes. No se le daba mal del todo. Hay que comprobar su voz con algún tema más complejo ahora para valorarlo en su justa medida y ver si tiene futuro en la rama de vocalista. No sería el primer músico en formar parte de la corporación municipal de Moaña.

La piscina de Bueu, aún sin inaugurar pero ya es lugar de peregrinación

La piscina de Bueu sí que va a ser multiusos. Tanto que aún sin inaugurar ayer fue el escenario elegido para un programa de radio especial, que se retransmitió desde las propias instalaciones con la participación del alcalde y colectivos del municipio. Si aún sin estrenarse ya tiene tanta actividad no queremos pensar como será cuando se inaugure. Lo que todavía no nos han explicado es si el día 10 de octubre habrá chapuzón inaugural...