El GDR aprueba 11 proyectos, dos de ellos en Bueu con una aportación de 26.500 euros

El Grupo de Desenvolvemento Rural Pontevedra-O Morrazo (GDR) acaba de aprobar once nuevos proyectos para dinamizar el rural durante el periodo 2020/21, que supondrán una inversión de 426.000 euros y ayudas públicas por valor de casi 185.000 euros. Dos de esas iniciativas están situadas en Bueu y se corresponden con la creación de una empresa de educación ambiental y la ampliación de un centro psicopedagógico.

Ambas actuaciones se corresponden con la línea de proyectos productivos. La empresa de educación ambiental tiene como objetivo impartir talleres, conferencias, seminarios y cursos vinculados con la transmisión de conocimientos y valores ambientales, tanto a nivel teórico como práctico. Las actividades estarán dirigidas a centros educativos, asociaciones, entidades públicas o empresas. La ayuda concedida asciende a casi 10.000 euros repartidos en dos anualidades: 4.500 en el presente 2020 y 5.400 euros el próximo ejercicio.

La segunda de las iniciativas que financia el GDR Pontevedra-Morrazo es la ampliación de un centro psicopedagógico para poder ofrecer más servicios (talleres de lectoescritura, habilidades sociales, pintura, charlas...) y complementar las actividades de refuerzo socioeducativo y de terapias. En este caso la subvención será de 16.500 euros y se concentra en el presente año.

Los proyectos recibirán financiación de los fondos Leader y el GDR diferencia hasta cuatro líneas: proyectos productivos, proyectos no productivos promovidos por entidades públicas locales, proyectos no productivos promovidos por entidades privadas y proyectos no productivos impulsados por el propio GDR, que en este caso son de formación.