Rodrigo Currás : "Las escaleras mecánicas en Ramón Cabanillas son una posibilidad"

El concejal de Mobilidade de Moaña, el socialista Rodrigo Currás, asegura respecto a las escaleras mecánicas que se proponen como solución para la mejora de accesibilidad de la travesía Ramón Cabanillas que, por el momento, "son una posibilidad". Se proponen en el vial de A Canexa (rúa Cándida Lago)y en el entorno, en la calle Méndez Núñez siguiendo la estela de Vigo que ya las está construyendo en la Gran Vía, con las subvenciones europeas del Plan Edusi. Cangas y Moaña se habían presentado a estas ayudas con un proyecto único denominado Morrazo Metropolitano, para desarrollar la recuperación del Camino Real, pero quedaron excluidos, lo que no impidió que los Concellos sacaran la obra adelante con financiación de la Diputación.

Rodrigo Currás asegura que la opción de las escaleras efectivamente se recoge en el Plan de Mobilidade Urbana e Sustentable (PMUS) que elaboró el Concello en colaboración con la Diputación y que incluye casi un centenar de actuaciones por importe de 18 millones de euros. Sin embargo, habla de este plan como "un estudio previo que abre la puerta a soluciones posibles" . Por el momento quiere ser cauto, aunque el concejal está trabajando en posibles soluciones y hoy tiene prevista una reunión del PMUS, a puerta cerrada y con aforo limitado. El Plan había sido adjudicado en 2018 por el Concello a Eptisa por importe de 20.000 euros y ya está colgado en la web municipal.

Vecinos de Ramón Cabanillas consideran que esta travesía necesita una solución para frenar su declive comercial, ya que la gran mayoría de sus locales están cerrados, en venta o alquiler y sin demostrar demanda. La calle empezó a perder su condición de centro cuando el médico se trasladó a la Casa del Mar, en donde está el actual centro de salud, y después en 2003 cuando la casa conistorial se trasladó a su ubicación actual en As Barxas, en la nueva urbanización de O Rosal. Perdió esa condición y también condiciones para crecer porque no dispone de aparcamientos y se ha convertido en una calle ruidosa, de ir y venir de coches, en sentido a Cangas o en sentido a Rande, quedando a la sombra de la calle de abajo, Concepción Arenal, con paseo al mar, amplia, soleada y con vistas. En el vecindario hay quien apuesta por hacer un túnel para el tráfico en Ramón Cabanillas,, copiando modelos que han visto en otros pueblos. Pero lo cierto es que requeriría una fuerte inversión, no equiparable con la densidad de población.

En el PMUS, y respecto a Ramón Cabanillas y A Canexa, figura que se está ante una de las zonas más pobladas el municipio, con un alto número de desplazamientos y vía de conexión con el centro. De A Canexa reflejaque tiene problemas de accesibilidad debido a su elevada pendiente salvada con escaleras que recorren la totalidad de su trazado. A Canexa comunica Concepción Arenal con la parte alta de Moaña, en Quintela, atravesando Ramón Cabanillas. En la ficha del PMUS, consta que esta rúa no presenta alternativa próxima lo que provoca grandes desplazamientos para salvar la corta distancia que separa las calles que conecta. También recoge que se pretende dotar a Ramón Cabanillas de una plataforma única con elementos de calmado de tráfico que dé continuidad a la senda peatonal de O Real denominda MP 41, conectando con la rúa da Canexa que será salvada mediante la instalación de unas escaleras mecánicas de forma que se permita la accesibilidad universal y mejore el confort y los desplazamientos a pie de los habitantes.

El Plan también plantea una actuación en una de las "canexas" más estrechas que comunica Ramón Cabanillas con Concepción Arenal, con problemas de accesibildiad debido a ocho peldaños que se construyeron para salvar su desnivel. Lo que se proyecta es que como la "canexa" es bastante larga, construir una rampa que cumpla con los parámetros de accesibilidad.

Senda peatonal de O Real

Por lo que respecta a la propuesta peatonal de O Real, denominada técnicamente en el Plan como MP-41, plantea la rehabilitación de aceras en la zona do Porto de Moaña, y completar la red de itinerarios peatonales existentes para dinamizar la zona. Se preténde dotar de accesibilidad esta parte de Moaña "por tratarse dunha zona de grandes pendentes cos itinerarios existentes, polo que se trata de ofertar un maior número de posibilidades de pendente menor para as persoas de maior idade e promover os desprazamentos a pé de todos aqueles que acudan ao centro do municipio". Recomienda una sección de 2 metros para las aceras. En total, serían 1.250 metros de rehabilitación de senda peatonal en algún tramo y ejecución de nuevasenda en las calles en donde no exista palataforma para peatones.