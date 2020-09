Ni pasada por la izquierda ni por la derecha

Aristótales y Platón no concebían la política para prohihbir a la gente comer carne durante un día, como propone Unidas Podemos en un pueblo de Villalba, en Madrid. Esperemos que en O Morrao no se le ocurra a nadie prohibir comer pescado durante un día. Bueno, que hay que decirlo todo. En esto la Iglesia se adelantó a Podemos, con su famosa vigilia. A España, en estos momentos, no le hace falta una pasada por la izquierda, ni por la derecha, que diría después Calvo Sotelo, lo que le hace falta, de forma urgente, es cultura, cultura, cultura. Estamos a niveles del Sálvame ese.