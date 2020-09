Dolores Hermelo tilda de sexistas las acusaciones del alcalde de Cangas

La concejala del Partido Popular Dolores Hermelo, en relación a las manifestaciones del alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, en las que decía que ella era el "muñeco" del ventrílocuo José Enrique Sotelo, quiere dejar claro que el alcalde la trata como "os cabestros asilvestrados, que criticó en otra publicación magistral", manifiesta la edil popular. Añade que "tampoco dudo de que siempre vemos en los demás nuestros defectos reflejados, de ahí que Pazos entienda queno preciso que me digan lo que tengo que decir, como él acostumbra con los suyos, aunque algunos se rebelen y lo dejen en evidencia. Soy una mujer que sabe hablar por sí misma, no preciso de una macho Alfa que me dirija, como es común en su partido, y puedo expresar lo que pienso de forma libre. Usted debería dedicar más tiempo a gobernar que a hacer oposición, que el por lo que cobra, no por pasear un megáfono ni por peladear, eso lo debería realizar después del trabajo"

Asegura Dolores Hermelo que la seguridad vial es algo más serio de lo que propone el alcalde. "Monte en los karts y pasee en ellos, pero primero priorice", apunta la edil. Señala también que la tarjeta metropolitana la paga la Xunta en un 80% y el Concello en un 20%. y le pide que pregunte a los ciudadanos si prefieren pagar 2,25 euros o 1,30 euros por billete y así ahorrarle al Concello 103.000 euros "para que se lo dediquen a esas maravillosas jornadas de educación vial. El dinero de los ciudadanos debe repercutir en los ciudadanos y esos karts que pagamos los de Cangas también los disfrutan los de fuera; ese es el argumento que da sobre la tarjeta metropolitana, cuando la realidad es que nos vale para todo el transporte público de las ciudades gallegas, excepto Vigo, claro. Debería preocuparle también que tenga que acudir yo al Concello, ya que la mayoría de la documentación que requiero por sede electrónica la tengo que reclamar en persona, otra tarea más que debería acometer: la transparencia en su Concello. La conclusión es que cuando no se tienen argumento se recurre al insulto fácil o a la descalificación, con el propósito de desviar la atención", concluye Dolores Hermelo.